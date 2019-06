Seksi & Parisuhde

Mies palasi kotiin odotettua aiemmin – yllättävä näky pihamaalla paljasti vaimon täydellisen kaksoiselämän

IS-kysely: Kolmasosalla syrjähyppyjä

Lukijat kertovat:



”Tuntematon kertoi pettämisestä puhelimessa” Olimme seurustelleet vuosia. Minä olin kiltti kotihiiri, joka ei viikonloppuisin käynyt missään hummaamassa. Mies sen sijaan meni useinkin, kavereiden kanssa. Eräänä tavallisena talvi-iltana lankapuhelin soi ja mies vastasi. Hänelle tuli outo vihainen ilme, ja hän sanoi minulle äreästi: ”Täällä pyytää joku mies vaimoa puhelimeen.” Minä menin ihan hämilläni.



Puhelimessa hyvin rauhallinen ja asiallinen mies esitteli itsensä ja kysyi: ”Ajattelin kysyä sinulta, että joko sinä mahdat tietää, että sinun miehesi käy nussimassa minun aviovaimoani täällä meidän yhteisessä kodissa sillä aikaa kun minä olen poissa?” Muistan, kuinka käteni alkoivat täristä ja sydän hakkasi. Sylkäisin miestä kohti ja menin keittiöön. Itku pääsi ja lyyhistyin kyykkyyn. Olin joskus saanut tunteen, että hän tuskin on uskollinen reissuillaan, mutta ikinä en olisi tämmöistä uskonut. Uskottava oli. Aloin pakata kassejani ja jätin hänet samantien.



”Salarakas kahden viikon välein” Vaimollani oli aina meno kahden viikon välein. Hän kertoi, että viettää iltaa kurssitovereiden kanssa. Kurssilla oli noin 100 oppilasta. Erään kerran meno sattui kesäkuun puoliväliin. Tuona päivänä minulle sattui hälytys enkä päässyt hoitamaan lapsiamme. Vaimo kertoi, ettei hätää, sillä hän oli siirtänyt tapaamisen seuraavalle viikolle. Jossain vaiheessa painoin puhelimen viimeisen soiton toistonappia ja siellä vastasi Helsingin keskustassa olevan yrityksen turvallisuuspäällikkö, joka paljastui vaimon salarakkaaksi.



”Kaksoiselämää” Teen komennustöitä ja asumme siksi kahdella eri paikkakunnalla. Eräs projekti saatiin päätökseen etuajassa. Päätin yllättää vaimon tulemalla etuajassa kotiin kukkapuska mukanani. Kotiin tullessani huomasin, että pihallamme seisoi vieras auto. Ihmetellessäni asiaa, kotimme ovesta astui ulos vieras mies, joka ulkoilutti koiraamme. Kysyin häneltä, kuka hän on ja hän kysyi samaa minulta. Kerroin asuvani tässä, olevani naimisissa talon emännän kanssa ja koiran olevan itse asiassa minun.



Toinen mies oli todella yllättynyt, sillä hänelle vaimoni oli kertonut olevansa eronnut. Kun kertasimme tapahtumasarjoja, huomasimme, että vaimoni oli elänyt kaksoiselämää jo pidempään ja synkronoinut tapaamisia jopa niin, että kun minä olin lähtenyt aamulla töihin, vieras mies oli tullut illalla hänen luokseen ja päin vastoin. Vaimollani oli siis ollut jo pidempään kaksi miestä. Ja hän oli pettänyt meitä molempia. Siinä hajosi monta ihmissuhdetta kerralla ja monelle tuli paha mieli.







”Mies petti ulkomailla” Opiskeluvuosina silloinen pitkäaikainen poikaystäväni, avomieheni, lähti ulkomaille vaihtoon lähes puoleksi vuodeksi. Alkuun sovittiin, että hän käy välillä Suomessa tai minä ulkomailla hänen luonaan. Ajan kuluessa nämä suunnitelmat jäivät, hän ei ollut halukas kumpaankaan vierailuun. Kotiin palattuaan hän halusi aikalisän.



Myöhemmin palasimme yhteen, kunnes hän alkoi olla öitä pois kotoa. Vihdoin sain hänet myöntämään, että hänellä oli suhde opiskelukaveriinsa. Lisäksi hän oli pettänyt minua koko ajan ulkomailla. Mies meni pian naimisiin opiskelukaverinsa kanssa, vaikka minun kanssani hän ei halunnut huolimatta siitä, että olimme kihloissa. Hän muutti uuden naisen luo pian eromme jälkeen ja jätti minut asumaan kalliiseen vuokra-asuntoon. Olin aivan liian sinisilmäinen.



”Tyttöystävä kutsui unissaan väärällä nimellä” Silloinen tyttöystäväni oli alkanut vaikuttaa etäiseltä. Hän alkoi myös käyttäytyä oudosti, mustasukkaisesti, ja alkoi kutsua kaikkia naispuolisia ystäviäni ”huoriksi” kuvitellen, että minulla oli kaikkien heidän kanssaan seksisuhde. Jouduin jatkuvasti vakuuttelemaan hänelle uskollisuuttani.



Sitten hän alkoi tulla kotiin todella myöhään iltaisin tai keskellä yötä. Eräänä yönä hän puhui unissaan ja vaikutti levottomalta. Herätin hänet ja hän vain tuijotti minua pitkään. Sitten hän kysyi uneliaana: ”Missä Tero on?” Tämän jälkeen suhteemme oli periaatteessa jo ohi, emmekä enää juurikaan nähneet toisiamme, vaikka kaikki hänen tavaransa olivatkin vielä luonani.



Viimeinen naula arkkuun oli se, kun tulin eräänä päivänä kotiin ja huomasin läppärini olevan pöydällä auki ja ruudulla oli keskusteluikkuna tämän Teron kanssa. Tuskin tarvitsee edes kertoa millaista tekstiä sieltä löytyi. Käskin naista hakemaan pois tavaransa ja luovuttamaan avaimen.







”Kummallinen kutsu” Minulla oli työpaikkaromanssi eräässä Keski-Euroopan kaupungissa. Mies oli irlantilainen, mutta asunut ikänsä Lontoossa tätä Keski-Euroopan työkomennusta lukuun ottamatta. Joulun lähestyessä hän pyysi minua jouluksi luoksensa ”vanhempiensa kotiin” Lontooseen. Suostuin, vaikka eräs kollega vihjasikin, ettei kaikki ole ihan sitä miltä näyttää. Onneksi olin kuitenkin varannut varovaisena tyttönä hotellin.



Jouluaattona saavuttuani hotellilla oli viesti, jossa hän ilmoitti, että on tapahtunut äkillinen perheongelma, ja että hän ottaa yhteyttä heti kun voi. Sitä yhteydenottoa ei koskaan kuulunut. En jäänyt hotelliin istumaan, vaan päätin mennä Pelastusarmeijan suojakotiin auttamaan ruoanjakelussa. Siitä tuli erilainen, mutta ikimuistoinen joulu. Sittemmin sain selville, että miehellä oli vaimo ja kaksi lasta Lontoossa. Se siitä.



”Tekstarista se selvisi” Puoliso jäi kiinni tekstiviestistä. Etsin hänen takintaskustaan autonavaimia ja huomasin, että puhelimeen oli tullut tekstiviesti. Koska meillä ei ole koskaan ollut salaisuuksia keskenämme enkä osannut yhtään epäillä mitään, vein puhelimen hänelle sänkyyn.



Pahaksi onneksi napsautin viestin auki antaessani hänelle puhelimen. ”Hyvää yötä, mussukka!” tiputti suomut silmiltäni ja lopetti sinisilmäisyyteni siihen paikkaan. Puoliso veti peiton päänsä yli kun ei voinut katsoa minua.



Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 7.1.2019.