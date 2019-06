Seksi & Parisuhde

Avovaimo pyysi puhumaan tuhmia – miehen valitsemat sanat tappoivat tunnelman kuin taikaiskusta

Seksipuheet

Tuhmat puheet latistivat tunnelman

Mies, 40:





Äiti sai kiinni rysän päältä

Nainen, 25:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ratsastus vei päivystykseen

Nainen, 18:





Squirttaaminen yllätti

Mies, 37:

Menkat alkoivat kesken kaiken

Nainen, 25:





Seksilelu jäi sisään

Nainen, 25:

Ensimmäinen kerta jännittää

Mies, 25: