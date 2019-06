Seksi & Parisuhde

3 varsin yksinkertaista asiaa, jotka kiihottavat naisia ja miehiä eniten

Suuteleminen (59 %) Kumppanin kiihottuminen (56 %) Alaston vartalo (44 %)

Naisissa ja miehissä eroja

Alaston vartalo Kumppanin kiihottuminen Suuteleminen Suihkussa käynti kumppanin kanssa Seksikkäät alusvaatteet

Suuteleminen Kumppanin kiihottuminen Pitkä esileikki Eroottinen kirjallisuus Omat fantasiat

5 vinkkiä seksihalujen herättelyyn

Arvosta seksuaalisuuttasi ja pidä elintavoillasi huolta itsestäsi. Suhtaudu kehoosi lempeästi ja arvosta itseäsi. Ylläpidä seksuaalisuuttasi esimerkiksi hellimällä aistejasi, fantasioimalla, lukemalla eroottista kirjallisuutta, sooloseksillä, flirttailulla, pukeutumalla seksikkäästi ja tekemällä asioita, jotka lisäävät seksuaalista itseluottamustasi. Suhtaudu avoimesti omaan seksuaalisuuteesi. Tutki siihen liittyviä asenteitasi ja riko rohkeasti käyttäytymismallejasi, jotka eivät toimi. Jos haluttomuus liittyy suhteeseesi, pohdi, mikä ei suhteessasi toimi. Keskustele avoimesti asiasta kumppanisi kanssa. Hyväksy se, että aina ei haluta. Siitä ei kannata stressata liikaa.