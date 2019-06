Seksi & Parisuhde

Seksiterapeutti selvitti, mistä suomalaisnaiset oikeasti haaveilevat sängyssä – arkinen puuha nousi ykköseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauko-ohjattavien lelujen sijaan tiistai-illan iloja

Tuhmien puhuminen Strippiklubilla käyminen Kauko-ohjattavan seksilelun käyttäminen (Siis niin, että miehellä on leluun kauko-ohjain ja ollaan julkisella paikalla.) Silmien sitominen

Oikeasti naisten seksifantasiat koostuvat aivan tuiki tavallisista asioista, ihan sellaisesta tiistai-illan seksistä.

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/omaa_kivaa_naiset_paljastavat_miten_saavat_voimakkaimmat_orgasminsa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/iiris-25-sopii-saunatreffeja-20-vuotta-vanhemman-miehen-kanssa-ensin-juodaan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/sangyssani-salamasanteri-naiset-kertovat-nyt-mita-ajattelevat-nopeasti?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/oletko-yksi-heista-tutkimus-paljasti-tallaiset-tyypit-harrastavat-eniten?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article