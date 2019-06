Seksi & Parisuhde

Kirsi Hytösen kolumni: Kannan mukanani liukuvoidepurkkia – eihän sitä koskaan tiedä, mihin joutuu

Vaikka Sinkkuelämien Samanthalla olikin dildo aina käsilaukussaan jo 1990-luvulla, ei seksitarvikkeita pidetä vieläkään oikein sopivina esineinä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos nuorisolla voikin olla seksiä, äideillä ja isillä ei ole, paitsi salaa. Ainakaan isoäideillä ei ole seksiä.

Siellä on vaan niitä äidin pornokenkiä, kuulin takavuosina tyttäreni puhuvan toisessa huoneessa. Huvitti ja nolotti samaan aikaan. Niin ilmeisiä pornokenkiä ne kengät kaapissani silloin olivatkin; paksut pohjat, nilkkaremmit ja huikeat korot. Niillä ei kävelty, tuskin edes seistiin. En silti viitsinyt nähdä vaivaa niiden piilottamiseksi.En ole oppinut iän myötä yhtään huolellisemmaksi. Toisesta kulttuurista tullut siivoojani ei edes yritä enää etsiä esineille oikeaa paikkaa vaan viikkaa esimerkiksi lattioilta löytyneet vaatteet löytöpaikkaansa siisteiksi pinoiksi. Epämääräiset esineet, joiden käyttötarkoitus on epäselvä, hän laittaa olohuoneen pöydälle.Viimeksi hän oli löytänyt jostain sängyn alta vibraattorin, kiertänyt sen johdon siististi rullalle ja siinä se nökötti pöydällä vastassa kuin mikäkin kalkkarokäärme. Onneksi tulin silloin yksin kotiin.Muutaman kerran olen kaupan kassalla tipauttanut laukustani vahingossa liukuvoidepurkin, jota kannan yleensä mukanani. Eihän sitä koskaan tiedä, mihin joutuu. Onneksi purkki näyttää aika neutraalilta. Vaikka Sinkkuelämien Samanthalla olikin dildo aina käsilaukussaan jo 1990-luvulla, ei seksitarvikkeita pidetä vieläkään oikein sopivina esineinä, ainakaan tosielämässä.Kun kotiini tulee lapsivieraita, toivon, etteivät he ryhdy kurkkimaan makuuhuoneen laatikoihin, missä säilytän kaikenlaista rekvisiittaa, kuten käsirautoja ja sen semmoista. Eipä silti, en aina muista laittaa niitä edes kaappiin takaisin.Minulla on myös seksiasuja, jotka ajelehtivat kaapeissa siellä täällä sukkien seassa ja ovat enimmäkseen kateissa silloin, kun niitä tarvittaisiin. Seksi ei ole mielestäni ensisijaisesti välineurheilua, mutta toisinaan sitä voi hiukan maustaa.Kun olin nuori, jopa kuukautissuojia pidettiin hävettävinä esineinä. Siteet ja tamponit piti sulloa johonkin salaisiin piilopaikkoihin ja kääriä laukussa vaikkapa sukkien sisälle.Kerran isäni löysi farkkujeni taskusta kondomin, mistä seurasi kauhea läksytys ja perheriita. Nykyään kuukautisista ja ehkäisystä saa jo julkisesti puhua, mutta seksistä ei oikein vieläkään, paitsi tiukan etäännyttävästi tai sitten semmoiseen ärsyttävän pikkutuhmaan kaalimatopistecom-sävyyn.Jos nuorisolla voikin olla seksiä, äideillä ja isillä ei ole, paitsi salaa. Ainakaan isoäideillä ei ole seksiä. Jo sana ”mummo” sisältää mihin tahansa muuhun sanaan liitettynä, että kyseessä on jotain äärimmäisen seksivapaata.Jos sanottaisiin vaikka ”mummoseksiä”, niin se varmaan olisi jotain kädestä pitämistä tai korkeintaan lähetyssarnaaja-asentoa pimeässä huoneessa.Maailma toivottavasti jatkaa muuttumistaan. Ehkäpä tulevat sukupolvet voivat jo kaiholla muistella mummon pornokenkiä.Kirsi Hytönen on Ilta-Sanomien kolumnisti. Hän on toimittaja ja pitää Luksusongelmia-nimistä blogia.