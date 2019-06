Matti kokeili ryhmäseksiä ensimmäisen kerran parikymppisenä – nyt hän sopii parinvaihtotapaamisia ympäri Suomea

Seksi & Parisuhde

Matti kokeili ryhmäseksiä ensimmäisen kerran parikymppisenä – nyt hän sopii parinvaihtotapaamisia ympäri Suome

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi naisystävä innostui

”Myöskään riidoilta emme ole välttyneet”

Eroottista hierontaa pareille





”Siihen voi jäädä koukkuun”

Parinvaihdosta tulee helposti elämäntapa

Päihteet kiinteänä osana toimintaa