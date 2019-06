Eerikan, 25, usko Tinderiin palasi ulkomailla – tällaisella profiililla hän hakee seuraa suomalaisten suosikkikohteessa

Seksi & Parisuhde

Eerikan, 25, usko Tinderiin palasi ulkomailla – tällaisella profiililla hän hakee seuraa suomalaisten suosikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Treffailu moninkertaistui ulkomaille muuton myötä



”Uskon, että Tinderistä voi löytää jotain vakavampaakin, varsinkin ulkomailla”





Näin Tinder-treffailu eroaa maiden välillä