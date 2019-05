Seksi & Parisuhde

Kirsi Hytösen kolumni: Seksi on otettava huomioon suunnittelussa, sekä talojen että ajankäytön

Suomalaisilla on vähemmän seksiä kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Syitä etsitään kännyköistä, työelämästä ja mediasta. Syy on minun mielestäni kyllä ihan korvien välissä.Seksikielteisempää yhteiskuntaa on vaikea keksiä. Meillä vallitsee insinöörikulttuuri, jossa järki sanelee ihan kaiken. Seksi ei ole järkevää toimintaa, ainakaan kunnon luterilaisen mielestä.Suomalainen pukeutuu asiallisesti sääolosuhteiden mukaan. Miehet ja naiset pukeutuvat samalla tavalla. Suomalainen nainen onkin maailman tasa-arvoisin, eikä hänen tarvitse miellyttää miestä. Kotona suomalainen oleilee sukupuolen katsomatta metsäläisen näköisenä oloasussa liian kirkkaasti valaistussa asunnossaan.Lomat vietetään perheen ja suvun parissa mökillä. Tiedättehän sen paikan, jossa on parvi. Kun sinne ahtautuu joka yö muutama perhekunta, on siitä intohimo kaukana. Pakostakin pinna kiristyy. Kesäloman ja joulun jälkeen avioerotilastoissa onkin huikea piikki.Ei ihme, että suomalainen haaveilee seksistä saunassa tai jossain pöheiköissä käpy selän alla, koska se on ainoa todellinen mahdollisuus kahdenkeskisiin hetkiin. Ihan okei, että näin oli niukoissa oloissa 1950- ja 60-luvuilla, mutta että vieläkin. Uusista asunnoistakin halutaan ovet ja seinät pois ja siinä sitten ollaan samassa tilassa toistemme tarkkailtavina.Seksiä ei oteta huomioon missään suunnittelussa, ei talojen eikä ajankäytön. Etelä-Euroopan maissa on sentään siesta! Kannattaisi ottaa harkintaan täälläkin.Ihmiset valittavat, että työelämä väsyttää ja stressaa. Väsyneenä ei kuulemma jaksa seksiä. “Aina ei jaksa eikä huvita, siihen pitää vain sopeutua”, hokevat terapeutit kuorossa. Kuitenkaan mistään ei saa energiaa yhtä paljon kuin hyvästä seksistä. Se myös kuluttaa kivasti kaloreita, vähentää stressiä ja lisää onnellisuutta.Mitä enemmän seksiä, sitä enemmän orgasmeja. Mitä enemmän orgasmeja, sen parempi olo. Panttaaminen ei yhtään paranna seksin laatua, pikemminkin päinvastoin.Mitä vähemmän seksiä on, sitä suuremmat odotukset harvoihin kertoihin kasautuvat. Onnistumispaineet tietenkin haittaavat suoritusta. Suomalaiset myös aloittavat seksin vanhempana kuin aikaisemmin. Parikymppisinä onkin jo ehditty addiktoitua pornoon ja masturbointiin tai siirretty seksihalut kokonaan hyllylle.Seksin pitäisi olla nykyoppien mukaan jotenkin spontaania, ja halun pitäisi syttyä ylimaallisella tavalla kumppaniin yhtä aikaa kuin itselle. Siinä ne päivät ja viikot vierähtävät, kun odotellaan sopivaa hetkeä ja riittävän romanttisia olosuhteita. Tyytymättömyys kasvaa päivä päivältä.Itse en kannata ihmeiden odottelua, vaan toimeen tarttumista. Jos aloitteen teko tuntuu vaikealta, kalenteriin voi merkitä seksiä joka päivälle tiettyyn kellonaikaan. Kumppanin kanssa voi neuvotella korkeintaan siitä, pitäisikö aikaa siirtää joskus tunnilla tai parilla.Mehän myös syömme, juomme ja nukumme päivittäin, emmekä koko ajan valita, ettei aika millään riitä eikä väsyneenä suju. Kokeilkaapa itse. Maailma voi alkaa näyttää paljon paremmalta paikalta.Kirsi Hytönen on Ilta-Sanomien kolumnisti. Hän on toimittaja ja pitää Luksusongelmia-nimistä blogia.