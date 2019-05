”Lopetin oman vaimoni kanssa rakastelun” mies kertoo – seksuaalinen uskomus aina haluavasta miehestä ei ole totta, sanoo asiantuntija

Seksi & Parisuhde

”Lopetin oman vaimoni kanssa rakastelun” mies kertoo – seksuaalinen uskomus aina haluavasta miehestä ei ole to

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aina ei vain haluta

Ihminen on vapaa haluamaan tai olemaan haluamatta seksiä, sitä ei voi kukaan muu päättää.

Vallankäyttöä?

Toivoisin, että myös miehet uskaltaisivat hakea apua, sillä seksuaalinen uskomus ”aina haluavasta miehestä” ei ole totta. Avun hakeminen on rohkeutta.

Jokainen päättää, mikä on tarpeeksi

Uskomus ”aina haluavasta miehestä” ei ole totta