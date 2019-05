”Tunnustan, olen suhteessa naisen kanssa, mutta petän häntä yhtä mittaa” – pettäjät kertovat, mikä uskottomuudessa houkuttaa

Seksi & Parisuhde

”Tunnustan, olen suhteessa naisen kanssa, mutta petän häntä yhtä mittaa” – pettäjät kertovat, mikä uskottomuud

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Seksi puolihullun naisen kanssa on mahtavaa”

”Halusin pitää taukoja, pidin suhdetta muihin ja valehtelin kaikesta”

”Makuuhuoneessa tuotan harvoin pettymystä naiselle”

”Ihastuin alta aikayksikön”

”Hyvin usein koen rakastavani”

”Fantasioin vain tästä toisesta miehestä”