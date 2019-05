Tunnistatko pettäjätyypit egopettäjän ja shoppailijan? – ”Seksin jälkeen pakenin paikalta, olen menossa naimisiin kuukauden päästä”

Seksi & Parisuhde

Tunnistatko pettäjätyypit egopettäjän ja shoppailijan? – ”Seksin jälkeen pakenin paikalta, olen menossa naimis

Parisuhde voi olla molempien mielestä onnellinen. Uskottomuuden tultua ilmi onnellisuus loppuu siihen.

Yleisintä tilaisuuden tullen ja sattumalta





Egopettäjiä säännöt eivät koske

Kun on pettänyt vuosia, syyllisyyttä ei enää koeta – päinvastoin. Anonyymeillä palstoilla paukutellaan henkseleitä.

”Petetyt lesket eivät saaneet koskaan tietää”





Tutkimus: onnellisista joka kymmenes on pettänyt

Uskottomuus on vähentynyt 1990-luvulta