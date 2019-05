Suomalainen terapeutti kehitti uskaliaan menetelmän, joka voi auttaa haluttomuuteen: ”Synnyttää halun todella nopeasti”

Seksi & Parisuhde

Suomalainen terapeutti kehitti uskaliaan menetelmän, joka voi auttaa haluttomuuteen: "Synnyttää halun todella

Kun seuraavan kerran menette yhdessä juhliin, flirttailkaa muille ihmisille toisen nähden. Kun annat huomiosi kohdistua muihin ihmisiin, oma kumppanisi näkee, miten kiinnostava ja haluttava sinä olet muiden silmissä. Silti hän tietää, että teillä on suhde ja yhteinen sopimus.

Sopikaa yhdessä teidän omat sääntönne. Niitä voi tiukentaa tai laventaa sen mukaan, miten paljon luotatte toisiinne ja miten valmiita olette näkemään toisenne muiden ihmisten ihailun kohteena.

”Ei ole ihmelääke, mutta…”

