5 tärkeää asiaa, joista kipu kertoo sinulle – näissä tapauksissa on syytä hakeutua hoitoon

1. Kivulla on viesti: pysähdy

2. Ajattele, mistä kaikesta kehosi voi kertoa

3. Kipu ei ole suora mittari

4. Nukutko tarpeeksi?





5. Hakeudu tarvittaessa hoitoon

Kipu alkaa yhtäkkiä

Kipu on uusi

Kipu ei hellitä, vaan saattaa vaan voimistua

Akuuttiin kipuun liittyy muitakin oireita, kuten oksentamista, kuumetta, kovaa turvotusta, muita kipuja tai tajunnan menetys.

Polven päälle ei pysty varaamaan tapaturman jälkeen painoa, siinä on selvä virheasento tai se lukkiutuu.

Mikäli kipu on kehittynyt vähitellen, mutta ei asetu levolla ja tulehduskipulääkkeillä.

Polvi on turvonnut tai kuumottava.