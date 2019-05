Katariina, 29, uupui töissä ja samalla elämästä katosi seksi – tämä tuttu kuvio työpäivän jälkeen voi olla vaaran merkki

Seksi & Parisuhde

Katariina, 29, uupui töissä ja samalla elämästä katosi seksi – tämä tuttu kuvio työpäivän jälkeen voi olla vaa

Seksi telakalle

Stressitila viestittää keholle, että tässä kohtaa ei ole nyt tärkeää huolehtia suvun jatkamisesta. – seksuaalineuvoja Liina Sievers

Kumppanille vaikeaa

Ystävät ihmettelivät, miksi viisikymppinen iso ja vahva mies voi joutua masennuslomalle. - Antti, 54

Kun Antin seksuaalisuus katosi





Stressaantuneen kehon viesti: nyt ei ole seksin aika

Erektio-ongelmia ja pakkopullaa

Miehellä on erektio-ongelmia

Naisen on vaikea kostua

Kosketuksen sietokyky muuttuu

Läheisyys on vaikeaa

Seksistä tulee pakkopullaa

Seksi loppuu kokonaan

Suhteessa on yhä enemmän riitoja

Inho ja häpeä omaa kehoa kohtaan voi esimerkiksi painonnoususta johtuen olla suorastaan kestämätön. Paino saattaa nousta mielialalääkkeiden sivuvaikutuksena.

Rajoja ja rakkautta





Valoisammat ajat