”Mies tuli työpaikan juhlista kaula syötynä”, kertoo uutta kumppania turhaan etsinyt nainen – moni pysyy mieluummin sinkkuna

Seksi & Parisuhde

”Mies tuli työpaikan juhlista kaula syötynä”, kertoo uutta kumppania turhaan etsinyt nainen – moni pysyy mielu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kumppani ei pääse yli kuolleesta vaimostaan”

Kiistaa kotitöistä





Yhdessä ja erikseen