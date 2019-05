Seksi & Parisuhde

Joka kymmenes ei ole halunnut kumppaniaan vuoden aikana – tässä kohtaa hälytyskellojen pitäisi soida

Löydä parempi sävel seksiin

6 keinoa parantaa seksielämää:

Puhu toiveistasi ja tunteistasi avoimesti ja rehellisesti kumppanisi kanssa. Ole läsnä ja lähellä kumppanisi arjessa. Pidä huolta hyvinvoinnistasi. Terveelliset elämäntavat vaikuttavat positiivisesti myös seksielämään. Tee seksistä mahdollisimman palkitsevaa ja nautinnollista – sekä itsellesi että partnerillesi. Vaali seksissä leikkimielisyyttä, kokeilunhalua ja vaihtelua. Jos puhuminen ei tahdo luonnistua, ulkopuolisen avun hankkiminen on hyödyllistä ja täysin hyväksyttävää.