Naiset vastaavat miesten väitteisiin siitä, millaisia ”kaikki naiset” ovat ja kertovat, mitä oikeasti etsivät

”Johan oli lista!”

Siisti. Ei peikkolettiä ja karvaturpaa. Miehellä pitää olla siistit lyhyet hiukset, ja parta siisti jos se on.

Seksihalut kunnossa. Hänen tulee huomioida myös nainen, eikä vain ajatella itseään.

Hyväntuoksuinen ja puhdas. Kauniit hoidetut hampaat ja raikas hengitys, hymyilevä. Sopiva partavesi. Vaatteet puhtaat ja ehjät.

Tekee myös kotitöitä, siivous ja pyykkien pesu sekä ruoanlaitto kuuluu myös miehelle. Sekä lastenhoito.

Ottaa vastuuta kodin asioista, ja kykenee hoitamaan itsenäisesti tarvittavia asioita.

Hoitaa itseään, tähän kuuluvat myös jalkahoidot.

Huomioi omaa rakastaan, eikä petä.

Arvostan miehessä luotettavuutta, älykkyyttä, aitoutta, käytöstapoja, seurallisuutta ja huumorintajua.

Ei ole väkivaltainen.

Terveet elämäntavat.

”Peiliin katsomisen paikka”

hoikka, mielellään laiha ei lapsia korkeakoulututkinto ja vakituinen työpaikka varakkaat vanhemmat pienet käteen sopivat tissit liikuntaa harrastava ei yksinhuoltaja

Kaikki haluavat itseä ulkonäöllisesti miellyttävän kumppanin, ainakin alussa. Useilla miehillä on myös erittäin suuret/kohtuuttomat vaatimukset. Minä olen valmis tulemaan vastaan, toisin kun mies. Haluan säännöllistä seksiä, mies ei. Eiköhän molemmat osapuolet näytä alussa parhaat puolet. Useimmiten molemmissa on vika. Kaikki ihmiset muuttuu iän myötä, kuka mitenkin. Lihoa voi monista syistä, myös miehet. Mies istuu tietokoneella tai harrastaa omiaan, tai ei ole mitenkään kiinnostusta yhteisestä tekemisestä. Miehillä myös epärealistiset toiveet. Monet miehet eivät huolehdi ulkonäöstään juuri yhtään toisin kun naiset. Niin että kyllä asioilla on aina monta näkökulmaa.

”Toivo mennyt”

Juuri sopiva

Listasimme hiljattain joidenkin miesten hämmästyttäviä, varsin kapeita väitteitä naisista.– Kun parisuhde on karilla, syy on pääasiassa naisen, olipa hän sitten yrittänyt tai ei, kuului yksi niistä.– Naiset on nirsoja ja haluavat vain jonkun komean TOP 10 miehen eli julkkiksen ja rikkaan. Sen takia Suomessa on satoja tuhansia yksinäisiä miehiä, jotka eivät koskaan saa tyttöystävää, täräytti eräs lukija.Kommentit poimimme keskusteluketjuista. Yhtä kapeita ja asenteellisia väitteitä on kuultu myös naisilta miehistä. Molemmissa tapauksissa kommenttien taustalta tuntuu paistavan pettymys edellisiin suhteisiin tai siihen, ettei halutunkaltaisia suhteita ole muodostunut.Moni lukija ei – odotetusti – väitteitä allekirjoittanut.– Johan oli lista! Minusta on outoa, että naisia syytetään siitä, että seksiä ei saa eikä kiinnosta läheisyys vaan tv ja some, sanoo nimimerkki Onnetar.Onnettaren oma ihannemies täyttää nämä kriteerit:Kyllä osalla miehistäkin on peiliin katsomisen paikka, pohtii nimimerkki Yksin on hyvä. Hän tapaili aikoinaan miestä, jonka ”vaatimuslista” naiselle kuului:Nimimerkki Mietteitä jakaa oman listansa:– Itsellä on toivo mennyt suomalaisiin miehiin. Ainoa asia jota vaadin on rehellisyys. Valitettavasti sekin tuntuu olevan ylitsepääsemättömän vaikea asia. Ulkonäkö, status ja varallisuus eivät merkitse mitään. Itse pystyn itseni elättämään, enkä ole mikään kedon kaunein kukka omasta mielestäni, kirjoittaa yksi lukijoista.Maailma ei ole mustavalkoinen eikä parisuhdepulmia ole mieltä vierittää yhden ihmisen niskaan, moni kuitenkin sanoo.– Se on totta, että joillain (niin naisilla kuin miehilläkin) on täysin absurdit vaatimukset, mutta he ovat vähemmistössä. Jos aina törmää sellaiseen niin etsii selvästi väärästä paikasta, kirjoittaa yksi lukijoista.– On helpompi syyttää toista kuin katsoa itseään kriittisesti. Naiset eivät ole tässä yhtään erilaisia kuin miehetkään. Täydellistä kumppania ei ole, eikä se ole kenenkään eduksi kun ulisee netissä asiasta. Muita on mahdotonta vaatia muuttumaan, mutta itseä ja omia valintoja voi.Useimmat taitavat etsiä hyvää elämänkumppania ilman sen suurempia erikoisvaateita.– Oma kumppani ei ole rikas eikä stereotyyppisen komea (lyhytkin se on, en edes pidä pitkistä miehistä). Sillä on ikää ja vähän mahaa eikä tukkakaan pysy päässä. Mutta mitäs me pienistä kun ei pienetkään meistä? Mies on ihana, älykäs, seksikäs, hauska, huomaavainen, utelias ja miljoonaa muuta asiaa. Ja täydellinen juuri minulle.– En usko kaikkien miesten etsivän sitä Marvell-sankaritarta tai missimiljonääriä, enkä myöskään kaikkien naisten etsivän omaa supersankaria tai sporttista it-miljonääriä. Eiköhän ne yksilöt kuulu pieneen vähemmistöön joka on tottunut vaatimaan aina vaan enemmän.– On oikeasti tosi surullista lukea keskusteluja, joissa syy vieritetään täysin vastakkaiselle sukupuolelle. ”Oon tosi hyvä tyyppi, mutta kun kaikki naiset on pinnallisia.” ”Etsin kilttiä miestä, mutta kaikki miehet on sikoja.” Ei ihmissuhteita tuolta pohjalta voi rakentaa.