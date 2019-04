Naiset tyrmäävät miesten lähettämät intiimikuvat – Ilsa sai ensimmäisen 10-vuotiaana: ”Inboxiini pärähtää peniksiä tämän tästä”

Seksi & Parisuhde

Naiset tyrmäävät miesten lähettämät intiimikuvat – Ilsa sai ensimmäisen 10-vuotiaana: ”Inboxiini pärähtää peni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Epäkunnioittavaa”

”Eivät kiihota”

”Merkki epävarmuudesta”





”Ällöä”

”Ei voi olla juntimpaa”

”Kuin lihanpala marketissa”

”Normaali mies ei lähetä alapääkuvia”

”Itsensäpaljastusta”

”Tuotteen sijaan sain peniskuvan”

”Ala-arvoista”

”Mikä teitä vaivaa?”

”Netin varjopuoli”