10 uskomattoman jyrkkää kommenttia naisista: ”Odotetaan ulkonäköä, statusta, rahaa ja seuramiestä”

pitää olla turvallinen, mutta samalla jännittävä

pitää olla varakas, mutta viettää paljon aikaa yhdessä

pitää olla urheilullinen, mutta osata kokata hyvin

pitää olla tulinen, mutta tunteellinen

pitää olla naisten ihailema, mutta luotettava.

”Johan pomppas”

Suhdemuodot ovat monipuolistuneet, samoin seksitavat. Myös asenteet seksiä kohtaan ovat avartuneet viime vuosikymmenien aikana.Ilmassa on silti mitä kummallisempia – ja varsin kapeita – näkemyksiä siitä, millaisia ”kaikki naiset ovat”. Ja sama toisin päin. Somessa esitetyt ”totuudet” jättävät välillä sanattomaksi.Moni ei tunnu näkevän todellisuutta, jossa suurimmalle osalle naisista – ja myös miehistä – riittää aivan tavallinen, mukava kumppani, jonka kanssa jakaa arkea.– Naiset on nirsoja ja haluavat vain jonkun komean TOP 10 miehen eli julkkiksen ja rikkaan. Sen takia Suomessa on satoja tuhansia yksinäisiä miehiä, jotka eivät koskaan saa tyttöystävää, täräyttää eräs lukija.Kyllä se menee niin, että ulkonäkö on naisten mielestä miehissä tärkeintä.Keskimäärin vaatimukset ovat naisilla kovemmat. Mieheltä odotetaan ulkonäköä, statusta, rahaa ja seuramiestä.Miehellä on kaikki vastuu herättää naisessa kipinät, ja naiset eivät ole mitenkään aloitteellisia tulemaan vastaan.Fakta on se, että suurin osa naisista ei halua (seksiä), mutta vain hyvin pieni osa miehistä on niitä, jotka ei halua.Naiset eivät ole seurusteluvaiheessa omia itsejään. Joko näytellään tavoittamatonta, jolloin mies siirtyy seuraavaan, tai sitten ollaan ylimakeita. Kumpikin johtaa väärään parinvalintaan.Vaikka kaikki muuttuu, niin yksi asia ei kuitenkaan: kun parisuhde on karilla, syy on pääasiassa naisen, olipa hän sitten yrittänyt tai ei.Yleensä siinä vaiheessa kun nainen tulee raskaaksi, miehen tehtävä on palvella naista hänen lopun ikänsä. Ja ylistää miten kaunis ja haluttava hän on, vaikka keräisi kolminkertaisen elopainon ympärilleen. Sitten kun mennään parisuhdeterapiaan, niin se on aina se mies, jonka pitää muuttua.Sohva ja some tuntuvat olevan tärkeimmät monelle nykyajan naiselle. Naama ja sormet kiinni älypuhelimessa tai telkkarissa koko ajan. Ja sitten naiset ihmettelevät, kun mies ei ole kiinnostunut eikä ole läheisyyttä. Mutta miehen syyksihän kaikki aina laitetaan.Juuri naiset haluavat miehestä vastakohtia, jotka kumoavat toisensa:Harvoja naisia voi kaunottariksi kutsua ilman sitä metrin pakkelikerrosta, eikä läheskään aina senkään kanssa.Mitäs sanotte väitteistä?Maailma on harvemmin mustavalkoinen. Eräs lukija kiteyttää tuntemuksensa hyvin:– No nyt kyllä pomppas. Miehiä ja naisia on saletisti moneen junaan. Useammin on syytä niin sysissä kun sepissäkin.Mitä mieltä olet miesten kommenteista? Millaisiin kummallisiin käsityksiin sinä olet törmännyt? Ja millaisia yleistyksiä olet kuullut naisilta miehistä?