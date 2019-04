Seksi & Parisuhde

4 kehnon seksin tunnusmerkkiä tosielämästä: ”Huono seksi on kuin huono pizza”

Molempien tarpeet tärkeitä

”Huono seksi on totista”

Neljän puutteen lista

Puutteellinen esileikki: naisen kuuluu kostua reilusti ennen yhdyntää. Puutteellinen tilannetaju: ensisijainen prioriteetti pitäisi olla tuottaa kumppanille mielihyvää, ei itselleen. Miehen tulee oman orgasminsa jälkeen mahdollisesti jatkaa naisen tyydyttämistä muin keinoin kuin yhdynnällä. Seksin ei kuulu loppua miehen orgasmiin. Puutteellinen kumppanin kunnioitus – ei kysy lupaa/tarkkaile reaktioita eri asioihin, puhuu epäasiallisesti tai rikkoo yhdessä asetettuja raameja. Puutteellinen kumppanin tyydytys. Joskus riittää, että kokee tulleensa hyväillyksi ja rakastetuksi. Tästä pitäisi jutella kumppanin kanssa.