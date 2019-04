Anneli, 42, siivosi tekemättä siitä numeroa, mutta sitten tuli stoppi – kun koti ei ”puhdistunut itsestään”, näin kävi parisuhteelle

Seksi & Parisuhde

Anneli, 42, siivosi tekemättä siitä numeroa, mutta sitten tuli stoppi – kun koti ei ”puhdistunut itsestään”, n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stop salasiivoukselle

Näin kokeilussa kävi

Ulkoistus mielessä

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/suomalaisten-koteja-siivonnut-milja-liina-29-tormasi-tyossaan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/ei-naiset-eivat-nalkuta-turhasta-he-ovat-vain-kyllastyneet-olemaan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/koti/hiertaako-kotitoiden-jako-suhdetta-11-tapaa-ratkaista-tilanne?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/yksi-kuva-kiteyttaa-millainen-kotityoharha-suomalaiskodeissa-vallitsee?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/pontto-pitaisi-pesta-viikoittain-ja-pyyhkeet-vaihtaa-3-4-kayttokerran?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/nain-siivoat-koko-kodin-sitruunalla-8-vinkkia-joilla-pinttyneet-liat-ja?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset