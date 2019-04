Seksi & Parisuhde

Nainen poistui itkien ja mies jäi ihmettelemään – lukijoiden seksimokat, jotka eivät unohdu

”Ilman jäin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Pieruja on päässyt”

”Häntäluu murtui!”

”Pikkarit nilkoissa”

”Kompuroin vaatteet kädessä eteisessä”

”Äiti vaihtui tyttäreen”

”Äiti purjehti sisään”

”Pienestä kiinni”

”Pahanhajuinen hengitys latisti tunnelman”

”En välittänyt ekasta kerrasta”