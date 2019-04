Seksi & Parisuhde

Milloin viimeksi muistelit seksikokemuksiasi? Muistelu voi hyödyttää seksielämääsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millaisia todella hyviä tai syvästi tyydyttäviä seksikokemuksia sinulla on ollut? Onko joukossa kokemus, jonka voisit sanot olevan jopa paras? Mikäli mieleen ei tule yhtäkään tällaista kokemusta, voi miettiä, mitä oma mieli alkaa tuottaa, kun pohtii, millainen olisi itsestä todella hyvä seksikokemus.On tärkeää muistaa, että jokainen määrittelee tasan tarkkaan itse, mikä on ollut itselle erityisen hyvää seksiä. Vaikka kokemuksista ja ajatuksista voi olla antoisaa keskustella luottamuksellisesti vaikkapa hyvän ystävän kanssa, vertailua on mahdoton ja epätarkoituksenmukaista tehdä.Kokemuksia kannattaa muistella järjestelmällisestikin, jotta tavoittaa tekijöitä, joista voi olla hyötyä hyvän seksin saamiseksi vastaisuudessakin. Ensinnäkin kannattaa miettiä olosuhteita ja ympäristötekijöitä: ajankohtaa ja paikkaa, mitä on tapahtunut ennen seksiä ja sen jälkeen. Millainen kumppani on ollut, mitä hän on tehnyt ja ollut tekemättä ja niin edes päin.Toinen, yhtä tärkeä tekijä on pohtia omaan mielentilaan vaikuttaneita tekijöitä. Millaisella tuulella oli, mitä ajatteli itse itsestään, kuinka rentoutunut oli, millainen olo itselle tuli kumppanin toiminnasta.Muisteluiden herättämiä oivalluksia ja tuntemuksia voi olla hyödyllistä jakaa mahdolliselle kumppanille, kunhan pitää mielessään muutaman varoituksen sanan.Seksikokemuksista puhuminen koetaan yleensä sekä hyvässä että pahaksi hyvin intiimiksi. Olkaa siis tarkoituksenmukaisen harkitsevaisia kertoessanne siitä, mikä teki jostain kokemuksesta hyvän – varsinkin jos kokemus on ollut jonkun muun kuin nykyisen kumppanin kanssa.Keskustelun fokus on tärkeää pitää ennen kaikkea siinä, miten mahdollisten huippukokemusten muistelu voisi hyödyttää tulevaisuuden seksielämää: mitä voitaisiin tehdä toisin, mihin voitaisiin keskittyä, mitä kannattaa ottaa paremmin huomioon.Niinikään kuulijan roolissa olevan on hyvä kuulostella itseään ja olla esimerkiksi kyselemättä liian tarkasti toisen menneisyyden kokemuksista, mikäli tietää itsestään, että ne voivat alkaa vaivata myöhemmin.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.