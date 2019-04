Seksi & Parisuhde

Sinkkunaisten rehellinen listaus: 15 asiaa, jotka parisuhteessa elävien pitäisi tajuta

Sinkku, parisuhteessa, jotain siltä väliltä, mitä väliä? Jokainen meistä on paljon muutakin kuin pelkkä suhdestatuksensa.Vaikka parisuhdetilanteella ei välttämättä ole erityistä merkitystä ihmisen persoonallisuuteen tai pikkarivalintoihin, ihmissuhteisiin se voi vaikuttaa paljonkin. Tietyt asiat voi olla helpompi jakaa tyyppien kanssa, jotka ovat samassa tilanteessa myös suhderintamalla.Kysyimme taannoin Me Naisten sinkkulukijoilta, mitä asioita he toivoisivat parisuhteessa elävien kavereidensa tajuavan paremmin.”Älä ajattele, että kaikki vastaantulevat miehet ovat minulle potentiaalisia kumppaneita. Eivät ne ole. Eikä tarvitsekaan olla.””Minulla ei ole mitään tarvetta tai pakkoa ’laskea rimaa’ tai ’joustaa kriteereistä’, jotta saisin jonkun, kenet tahansa, parisuhteeseen kanssani.””Elämäni ei ole mitään vailla. Elämä voi olla todella onnellista ilman parisuhdetta.””Loputon suhteen tuputtaminen ei kannata. Etsin itse kumppanini.””Kaikki voisivat unohtaa seuraavat kysymykset: Miten voit olla yhä sinkku? Miksi et seurustele? Eikö sinua kukaan halua? Harva sinkku kysyy varatulta, minkä ihmeen takia sinä seurustelet.””Minulla voi olla monia suhteita, myös seksisuhteita. Se ei tee minusta moraalitonta eikä mitään muutakaan.””Kun lähdemme juhlimaan, seuraavana päivänä parisuhteessa elävät kysyvät: ’No?’. Sinkkuystävät eivät esitä kysymystä koskaan. Kun lähdemme juhlimaan, lähdemme pitämään hauskaa – emme etsimään elämänkumppania.””Vaikka olen sinkku, en vokottele toisten puolisoita. Jostain syystä jotkut ajattelevat niin.””Sinkkuna voi olla todella yksinäistä, jos ei ole ystävää, jolle soittaa ja jakaa asioita. Monet juhlapyhät ja kesälomat tuntuvat lähinnä huonolta vitsiltä.””Kun sanot, että ’kyllä sinäkin varmasti löydät puolison’, se ei lohduta sitten yhtään.””Sinkkuus ei ole aina kivaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että minua pitäisi sääliä. Suurimman osan ajasta olen asian kanssa aivan sinut. Olisitte tekin!””Minä nautin sinkkuudesta. On vapaus tehdä, mitä itse haluaa eikä joudu miettimään toista osapuolta tehdessään suunnitelmia. Saa sisustaa kodin oman maun mukaan, ei joudu siivoamaan toisen sotkuja, saa valloittaa sängyn itselleen ja voi katsoa telkkarista aina sitä, mitä haluaa.””Älä raahaa kumppaniasi aina mukaan, jos olen kutsunut sinut kylään.””Kun vietämme aikaa yhdessä, jätä puhelin laukkuun ja keskity meihin. Ei sille hanipöölle tarvitse julistaa rakkauttaan joka viides minuutti ja lähettää sydän-emojeita.””Vaikka olen sinkku eikä minulla ole ’velvoitteita kotona’, se ei tarkoita, että minun aikani olisi mitenkään vähäpätöisempää. Kyllä minunkin pitää suunnitella menoni ja tekemiseni töiden, salin, perheen ja kodin välillä.”