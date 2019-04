Seksi & Parisuhde

Tinder vei uskon miehiin, avautuu nelikymppinen nainen – listasi 6 asiaa, joita Tinder-miehet toistavat

9/10 miehistä hakee seksiä parisuhteen sijaan

Naisessa tärkeintä on ulkonäkö

Jotta mies on kiinnostunut, tulee naisen olla kaunis, hoikka, siro ja muodokas (tämä sanotaan viittaamalla liikunnalliseen naiseen)

Naisen tulee kauneuden lisäksi pukeutua naisellisesti nahkahameeseen, stay up -sukkiin, korkokenkiin ja silkkipaitaan tai ihoa myötäilevään puseroon

Naisen tulee myös meikata ja lakata kynnet

Naisen tulee olla kiltti, herkkä ja himokas

Totuus Tinder-naisista?

9/10 naisista hyppii miehestä toiseen, etsiessään sieltä sitä komeinta prinssi uljasta

Miehessä tärkeintä on ulkonäkö

Jotta nainen on kiinnostunut, tulee miehen olla komea, lihaksikas, ja miehekäs (tämä sanotaan viittaamalla liikunnalliseen mieheen)

Miehen pitää olla yli 185cm pitkä

Miehen tulee olla itsevarma, menestyvä ja taskussa vähintään maisterin paperit (muutenhan sitä on juntti)





”Älä yleistä”

Vaikeaksi on mennyt

Katso videolta keskustelu siitä, miten Tinderistä kannattaa hakea seuraa.

”Pitäisi olla ihan erilainen”