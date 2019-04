Seksi & Parisuhde

Tässä ne ovat, 19 yleisintä seksimokaa! Nainen, 24: ”Se säikähtänyt ilme on jäänyt kyllä verkkokalvoille”

Seksimokat yleisyysjärjestyksessä (Lähde: IS:n kesäseksikysely)

Ilmavaivat

Tullut yllätetyksi

Pudonnut sängystä

Kuukautiset alkaneet

Erektion puute

Nukahtanut

Kondomi unohtunut

Liian nopea siemensyöksy

Kutsunut kumppania väärällä nimellä

Sammunut/liian humalassa

Väärä kumppani

Sänky hajonnut

Kondomi pettänyt

Kakannut/pissannut vahingossa

Penis murtunut

Oksentanut

Nauranut miehelle

Loukannut naista

Nenäverenvuoto

Yli 50 IS:n lukijoiden seksimokaa