Seksi & Parisuhde

”Kerran kuussa seksiä, jos aika ja mielenkiinto riittää itsellä” sanoo mies, 38 – mieskään ei aina halua

”Ovulaation aikana tekee mieli”

Kuolleen seksin maa?

"Ankea ilmapiiri vie halut"





5 vinkkiä haluttomuuteen

Puhu avoimesti kumppanisi kanssa – puhumalla asiat usein helpottuvat. Kerro omista toiveistasi, ja keskustelkaa yhdessä parisuhteen läheisyyteen, turvallisuuteen, luottamukseen sekä seksiin liittyvistä asioista hyvässä hengessä. Jos ongelmat jatkuvat tai jos parisuhteessa on vaikeita konflikteja, hankkikaa tueksenne ulkopuolista keskusteluapua. Opetelkaa alusta alkaen nauttimaan seksistä myös muilla tavoilla kuin yhdynnän kautta. Monipuolinen seksi saattaa lisätä seksihaluja, joten tehkää seksistä mahdollisimman vaihtelevaa ja molempia tyydyttävää.