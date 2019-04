Seksi & Parisuhde

”Aina ei samalla tavalla lähde syttymään”, sanoo nelikymppinen mies – 3 myyttiä miehen seksuaalisuudesta

Mies ei halua aina





Nainen, tunne oma seksuaalisuutesi

Mieti, miten seksuaaliset uskomukset miehistä vaivaavat sinua

Voit kirjoittaa niistä vaikka paperille

Voisitko kertoa ajatuksistasi myös kumppanillesi?