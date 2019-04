Tiina sai sukupuolitautitesteistä kahdet eri tulokset – lääkäri: Testit ovat luotettavia, mutta muutama asia pitää huomioida

Seksi & Parisuhde

Tiina sai sukupuolitautitesteistä kahdet eri tulokset – lääkäri: Testit ovat luotettavia, mutta muutama asia p

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppimiskokemus

Luottamus koetuksella

Testit pitää ottaa oikeasta paikasta. Esimerkiksi: jos olet harrastanut suuseksiä, klamydiatesti pitää ottaa nielusta. Anaaliseksin jälkeen näyte kannattaa ottaa anaalista.

Klamydia- ja tippuritestit ovat luotettava vasta kun tartunnan saamisesta on kulunut 5–7 vuorokautta. HIV-, kuppa- ja hepatiittitartunta varmistuvat muutaman kuukauden kuluttua suojaamattomasta seksistä.

Jotkin lääkeaineet, kuten antibiootit, voivat vaikuttaa tuloksiin. Tippuri, kuppa ja klamydia hoidetaan antibiooteilla.

Pyydä rohkeasti testausta





Oireita ei välttämättä ole





”Huolimattomuutta ilmassa”

Matalalla kynnyksellä testeihin

Kerro aina tartunnasta kumppaneillesi