”Laahustin laittamattomana muodottomassa trikooteltassa” – Kirsikka suree, että unohti perhearjessa olla puoliso miehelleen

Seksi & Parisuhde

”Laahustin laittamattomana muodottomassa trikooteltassa” – Kirsikka suree, että unohti perhearjessa olla puoli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksiteräinen miekka

Kahden vaiheilla

”Päätin alkaa pitää itsestäni huolta”