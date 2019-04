Pariskunta paljastaa, mitä he touhuavat puun takana piilossa lenkkeilijöiltä – rankempi varustelu kesäöille jo suunnitteilla

Seksi & Parisuhde

Pariskunta paljastaa, mitä he touhuavat puun takana piilossa lenkkeilijöiltä – rankempi varustelu kesäöille jo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uima-allas, pelto, näkötorni, kuntosali...

https://infogram.io/p/fd97c1874dfaa8561afac6d984789b78.png

– Tuli kerran harrastettua seksiä pyörävarastossa. Oli kyllä ihanaa, kunnes kuului askeleita ja oli pakko rauhoittua – siihen se sitten loppui, mutta aivan ihana kokemus, kertoo 23-vuotias nainen Kaalimato.comin seksikyselyssä.Kyselyn mukaan kiinnostus julkiseen lemmiskelyyn on varsin suurta etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Joka viides vastaaja kertoo lempineensä julkisella paikalla.– Harrastamme mieheni kanssa usein kiihkeää suuseksiä metsän lenkkipoluilla. Puun takana suihinoton antaminen miehen yrittäessä pitää volyymitasoaan alhaalla lenkkeilijöiden ohi kulkiessa on ihan huikeaa! Olemme myös harkinneet kinkympää suuntaa lenkkiseikkailuille kaulapannan ja talutushihnan muodossa. Katsotaan, josko sitä kesäöinä uskaltaisi, eräs pariskunta paljastaa.Yli kymmenes on kiinnostunut kokeilemaan seksiä ulkomaailmassa, mutta ainakin vielä asia on jäänyt pelkän ajatuksen tasolle. Miehet pitävät seksin harrastamista julkisella paikalla hyväksyttävämpänä kuin naiset.IS:n suureen kesäseksikyselyyn vastanneet ovat lemmiskelleet mitä ihmeellisimmissä paikoissa.Kyselyyn vastasi yli 20 000 suomalaista.Joka seitsemäs on harrastanut seksiä joko puistossa tai metsässä. Autossa on lemmiskellyt joka kymmenes ja yleisessä vessassakin 4,5 prosenttia kansasta. Sovituskoppiseksiin on kertonut langenneensa yli kaksi prosenttia vastaajista.Pukukoppi on kiinnostanut myös Kaalimadon kyselyyn vastannutta 18-vuotiasta naista:– Aikoinaan poikaystäväni kanssa tuli peuhattua invavessoissa sekä vaatekauppojen pukukopeissa. Oli siinä se ihana jännitys ja kuumotus. Myös sooloseksiä on tullut esimerkiksi järven rannalla tehtyä.Yleisellä paikalla seksin harrastaminen voi kiihottaa – kiinnijäämisen riski tuo mukanaan kutkuttavaa jännitystä. Adrenaliiniryöppykin saattaa lisätä nautintoa. Kun hommat sujuvat, itseluottamus voi vain lisääntyä.– Teimme aviovuosiemme alkutaipaleella ”seksimatkoja” metsiin, rannoille, ravintoloiden vessoihin, mieheni työpaikalle. Nautimme siitä jännityksestä, joka mahdollisessa kiinnijäämisessä oli. Lasten syntymän jälkeen seksimatkailu julkisiin paikkoihin on jäänyt. Ehkä elvytämme perinteen eläkeiässä, 42-vuotias nainen pohtii.Oletko sinä rakastellut muualla kuin makuuhuoneessa? Millaista se oli? Jäitkö kiinni? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä!