Seksi & Parisuhde

Haluatko viritellä lisää läheisyyttä? Näin annat kumppanillesi täydellisen aistillisen hieronnan

Ennen hierontaa

Hieronnan aikana

Hieronnan jälkeen

Aistillisen hieronnan antaminen ja saaminen voi olla oiva tapa viritellä henkistä ja fyysistä läheisyyttä.Hierominen on sinänsä yksinkertaista, mutta onnistuneen kokemuksen varmistamiseksi voi silti olla hyväksi tehdä valmisteluja.Sopikaa siitä, mihin kehon alueisiin saa koskea. Sopiminen kannattaa tehdä joka kerta erikseen, koska oma fiilis voi vaihdella esimerkiksi vireystilan tai mielialan mukaan. Myös hierojalla on oikeus rajata, mihin kohtiin hän haluaa koskea ja mihin ei.Voitte sopia myös hierontaan käytettävästä ajasta sekä siitä, pidättekö päällä vähän vaatteita vai oletteko alasti. Mikäli jompikumpi teistä kokee paineita seksin harrastamisesta, sopikaa etukäteen siitä, voiko hieronta niin sanotusti johtaa johonkin muuhun vai pysyttelettekö hieronnassa.Pyrkikää siihen, että hieronnan olosuhteet ovat niin kivat kuin mahdollista. Katsokaa myös ympäristöä sillä silmällä: onko jotain mikä häiritsee, tarvitaanko paikkojen siistimistä tai tekisikö kynttilänvalo ja musiikki hyvää?Vartaloöljy tai -voide auttaa hieronnassa ja lisätä mielihyvää. Valikoimaa riittää ja valintaa tehdessä kannattaa tunnustella, mikä voisi olla teistä miellyttävin. Öljyt voivat tuntua ylelliseltä, mutta osa niistä jättää sen verran rasvaisen fiiliksen, että hieronnan jälkeen pitää mennä suihkuun.Vartalovoide voi taas imeytyä liiankin nopeasti. Mikäli eteeriset öljyt kiinnostavat, ne voivat olla ihana lisä aistillisessa hieronnassa.Hierojan kannattaa päättää etukäteen – ainakin suurin piirtein – miten etenee hieronnassa. Yksi lukuisista tavoista on edetä päästä varpaisiin ja hieroa ensin selkäpuolelta ja sen jälkeen vatsapuolelta.Hieronnan tarkoitus on vahvistaa parin välistä yhteyttä, rentouttaa ja antaa mielihyvää. Se, että siinä samalla esimerkiksi hartiakipu lievittyy, voi olla mahtava lisä mutta sen osapuolen, jolla on vaikkapa tuki- ja liikuntaelimistön vaivaa kannattaa hakeutua ammattilaisen pakeille saadakseen apua.Aistillisessa hieronnassa käytettävän kosketuksen on hyvä olla hellä, muttei niin kevyt, että se kutittaa tai ei tunnu missään. Myös erittäin hidas kosketus tuntuu monista miellyttävältä.Kommunikoikaa tarkoituksenmukaisesti hieronnan aikana – olkaa kuitenkin tarkkoja sen kanssa, ettette ala peittämään esimerkiksi jännitystä turhalla puheella. Hierottavan velvollisuus on ilmaista, mikäli hieronta sattuu tai tuntuu epämiellyttävältä.Hierojan kannattaa välttää luisia kohtia, niveliä, taipeita ja kaulaa sekä olla erityisen varovainen pään, niskan ja vatsan alueella.Olkaa vastavuoroisia. Voitte joko hieroa toisianne vuorotellen tai sopia, että yhtä hierotaan tänään ja toista seuraavana päivänä.Keskustelkaa lopuksi ainakin lyhyesti, millaista teillä oli. Millaista oli olla hierojana ja hierottavana? Monesti positiot herättävät erilaisia tunteita ja tarjoavat näkökulmia niin suhteeseen kuin seksielämäänkin.Mikäli hieronta tuntui kummastakin miellyttävältä, sopikaa halujenne ja mahdollisuuksienne mukaan seuraavasta kerrasta.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.