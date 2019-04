Seksi & Parisuhde

Teresan katse osui Janneen jo terminaalissa – vedätys laivan yökerhossa johti lopulta alttarille asti

– Näitkö sen hyvännäköisen tyypin terminaalissa?ystävä kysyi kun he olivat päässeet risteilylaivalla hyttiinsä.– Et kai tarkoita sitä piikkipäätä? Teresa kauhisteli.Kaikista terminaalissa olleista ihmisistä Teresan silmiin oli jostain syystä pistänyt mies, joka oli vetänyt pikimustan tukkansa geelillä piikeiksi.Tyypin täytyy olla ihan täynnä itseään, Teresa muistaa ajatelleensa.Vuosi oli 2003, ja Teresa oli lähtenyt reissuun hetken mielenjohteesta, lyhyellä varoitusajalla. Kaksi viikkoa aiemmin hän oli eronnut poikaystävästään.– Olin päättänyt olla pitkään sinkkuna enkä tosiaan etsinyt ketään, 35-vuotias Teresa kertoo nyt.Kävipä niin, että laivan yökerhossa Teresa päätyi kaverinsa kanssa juttelemaan laivalla reissanneen poikaporukan kanssa.– Esitin olevani vaihto-oppilas Hollannista ja ystäväni esitti olevansa vaihtari Jenkeistä, Teresa kertoo.Pojat heittäytyivät innolla englanninkieliseen keskusteluun, kertoivat itsestään ja Suomesta.Joko arvaatte? Piikkipäinen tyyppi,, oli yksi porukasta.Teresan ja Jannen tiet kohtasivat yökerhossa seuraavanakin iltana.– Muistan, että hän harmitteli sitä, että olisinpa suomalainen. Silloin minun oli pakko paljastaa, että olenhan minä, mutta ymmärrän, jos hän pahoittaa mielensä siitä, että en kertonut totuutta. Janne oli ihan vaan, että näinhän on vain parempi.Kipinät leimusivat ilmassa.– Olimme tiiviisti yhdessä koko illan ja siinä vähän pussailtiinkin. Jossain vaiheessa Janne kaivoi esiin lompakkonsa ja sanoin, että näytä, millainen kuva ajokortissasi on. Kortissa näin hänen koko nimensä.Koitti aamu, ja Teresa joutui lähtemään laivalta kiireessä. Hän ei ehtinyt vaihtaa numeroita Jannen kanssa.Nimi ajokortista oli kuitenkin jäänyt Teresan mieleen. Hän näpytteli nimen kotona Finderiin ja sai osuman.– Laitoin viestiä ja kysyin, että miten on mennyt laivan jälkeen. Janne kummasteli, mistä olin saanut hänen numeronsa. Hän sanoi, että olisi kiva tavata uudestaan ja että häntä oli jäänyt harmittamaan se, kun emme olleet vaihtaneet yhteystietoja.Pari päivää risteilyn jälkeen pari tapasi. Loppu on, kuten sanotaan, kaunista historiaa. Tänä päivänä Teresa ja Janne ovat naimisissa ja heillä on kaksi lasta.Terminaalin piikkipää ei ollutkaan turhantärkeä tyyppi.– Hän oli komea, kohtelias, itsevarma ja huumorintajuinen, Teresa luettelee.Janne taas kertoi jo laivalla ajatelleensa, että onpa mukava ja söötti tyttö.Joskus äkkilähtö laivalle voi olla elämän kenties merkittävin reissu.Oletko kokenut laivalla romanssin tai kiihkeän yhden illan jutun? Tai löytänyt sieltä elämänkumppanisi? Kerro ja keskustele kommenttikentässä! Tai lähetä tarinasi osoitteeseen: noora.valkonen@iltasanomat.fi