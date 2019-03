30 vuoden avioliitto päättyi silmänräpäyksessä, kun karu totuus miehen ”työmatkasta” paljastui: ”Olen rikki, vihainen, surullinen, häpeissäni”

Seksi & Parisuhde

30 vuoden avioliitto päättyi silmänräpäyksessä, kun karu totuus miehen ”työmatkasta” paljastui: ”Olen rikki, v

Rikki ja vihainen

”En etsi enää mitään suhteita, antaa olla”

Katse eteenpäin





”Sen pään voi ottaa sieltä pensaasta”

Rehellisyys avainasemassa





Varatun miehen kanssa vailla huonoa omaatuntoa

”Onhan noita ollut seikkailuja”

”Sairasta!”

Mies haluaakin palata