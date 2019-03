Seksi & Parisuhde

Seksiä ei kannata harrastaa humalassa – ja tässä ovat syyt miksi

Alkoholin haitallisella käytöllä on luonnollisesti vaikutuksensa myös seksiin – vaikuttaahan se valtaosalla ihmisistä voimakkaastikin niin kehon kuin mielen toimintoihin.Sen vuoksi suosittelenkin harrastamaan seksiä selvin päin tai vain hyvin pienen alkoholimäärän vaikutuksen alaisena.Sinun on syytä pysähtyä miettimään alkoholin käyttösi vaikutusta seksielämääsi, jos:tai olemaan välittämättä siitä, että kumppani rikkoo niitä – tai rikkomaan kumppanisi rajoja.Kannatan omien estojen tutkimista ja omien rajojen kokeilemista, jos siltä tuntuu. Usein se on vain kaikkein antoisinta selvin päin. Päihtyneenä katoaa kyky kuunnella itseään totuudenmukaisesti. Niin mielen turtuminen kuin kipukynnyksen nouseminen hetkellisesti voivat edesauttaa sitä, että tulee tehtyä asioita, joita ei muuten tekisi., joita et tavallisesti ottaisi – laiminlyöt ehkäisyn tai päädyt turvattomalta tuntuviin tilanteisiin.ja/tai kehosi ei toimi niin kuin toivoisit sen toimivan.Valtaosalla alkoholi vaikuttaa tietyn pisteen jälkeen seksuaaliseen toimintakykyyn: niin kiihottumiseen kuin orgasmin saamiseenkin.On esimerkiksi suhteita, joissa seksiä on vain kummankin osapuolen nautittua reippaammin alkoholia. Mitä enemmän promilleja, sitä vaikeampi on kokea aitoa yhteyttä toiseen, vaikka yhteinen humalatila saattaakin tuntua siltä, että olette kontaktissa.suhteestasi, seksistä, tuntemuksistasi tai muusta vaikeasta tai vakavasta aiheesta selvin päin.Pitkittynyt stressi voi vaikuttaa niin henkiseen hyvinvointiin kuin seksuaaliseen haluun. Alkoholin käyttö on valitettavan yleinen tapa lievittää stressiä, mutta haittavaikutustensa vuoksi se tekee pidemmän päälle enemmän hallaa – eikä siten tee hyvää seksielämällekään.Tutkimuksissa on moneen kertaan todettu, että alkoholin suurkulutus heikentää terveyttä monin tavoin. Seksuaaliterveys ja muu terveys kulkevat usein käsi kädessä. Kun tekee terveyttään edistäviä tekoja ja muutoksia, tulee edistäneeksi myös seksuaaliterveyttään.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.