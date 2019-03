Asiantuntija näkee Temptation Islandilla pikapettämiseen ajautuneen Jannen ja Tian suhteessa yleisen ilmiön: ”Äärettömän vaikea resepti suhteessa”

Seksi & Parisuhde

Asiantuntija näkee Temptation Islandilla pikapettämiseen ajautuneen Jannen ja Tian suhteessa yleisen ilmiön: ”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suhde eteni liian nopeasti





Ajalle tyypillinen ilmiö

”Pomottamalla ei saa rakkautta”