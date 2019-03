Lotalla ja Valolla on useita kumppaneita: ”Näin yhtä joka toinen ja toista joka toinen viikonloppu. Kolmannen kanssa näimme keskellä viikkoa”

Seksi & Parisuhde

Lotalla ja Valolla on useita kumppaneita: "Näin yhtä joka toinen ja toista joka toinen viikonloppu. Kolmannen

Ajankäytön haasteita





Ihmisiä ei voi laittaa arvojärjestykseen





Valinnanvapaus

Sekä läheisyyttä että itsenäisyyttä

Vasta sen jälkeen kun, 26, ja, 30, tuli kämppiksiä, yksi merkittävä asia paljastui. Molemmilla on samaan aikaan useita intiimejä eli polyamorisia suhteita.Ystävyyden kannalta he taisivat saada pienen lottovoiton.– Voimme puhua aivan rauhassa omista parisuhteistamme ja toinen ymmärtää, Valo sanoo.Kuuntelija on tarpeen esimerkiksi silloin, jos yhden kumppanin uusi ihastus herättää epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteita.– Minulle on tyypillistä, että jos kumppanillani on joku uusi, teen siitä helposti mörön. Että toinen on minua parempi ja tulen jätetyksi. Tunteet menevät yleensä kuitenkin pois kun tapaan tuon toisen ja tutustun häneen. Silloin huomaan, että toinen onkin ihan samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin, Lotta tunnustaa.Vaikeistakin tunteista pitää polyamorisessa suhteessa puhua avoimesti. Valmiita sääntöjä ei ole, vaan suhteen osapuolet joutuvat – ja saavat – määritellä ne itse. Jokaiselle kumppanille on myös korrektia kertoa, kun omaan elämään tulee uutta sutinaa.– Jos on vaikka mustasukkainen, pitää kertoa miten ja miksi. Jos et puhu, se voi tuhota suhteesi useampaankin ihmiseen, Valo sanoo.Toisaalta avoimuuden vaade taitaa olla etu. Moni perinteinen parisuhde kaatuu siihen, että keskusteluyhteys kumppanin kanssa katkeaa.Kaikilta omien kumppaneiden toisilta kumppaneilta eli metamuruilta ei sen sijaan voi edellyttää täydellistä keskinäistä avoimuutta tai jatkuvaa yhdessäoloa.– Kaikki eivät voi pitää kaikista, vaikka voidaankin olla kavereita. Sen verran on kyettävä tulemaan toimeen, että voidaan sopia esimerkiksi aikatauluista, Lotta sanoo.Ajankäytön jakaminen eri kumppaneiden välille voi olla melkoista jumppaa.– Kun minulla oli kolme miekkosta, näin yhtä joka toinen viikonloppu ja toista joka toinen viikonloppu. Kolmannen kanssa näimme keskellä viikkoa, Valo kertoo.Silloin aikaa riitti hyvin kaikille.– Reissasimmekin keskenämme, koska tulimme niin hyvin juttuun. Kenenkään ei tarvinnut kukkotapella.Valo on seurustellut jo jonkin aikaa yhden ja saman miehen kanssa, viime kesänä hänellä oli kaksi kumppania. Lotalla on tällä hetkellä vakituinen tyttöystävä sekä eri asteilla olevia läheisiä suhteita.Monessa suhteessa eläviä on monogaamisessa suhteessa eläviin verrattuna Suomessa varsin vähän. Potentiaalisia kumppaneita kuitenkin löytyy, jos tämä suhdemuoto kiinnostaa. Esimerkiksi Facebookissa on polyille omia ryhmiä.Sekä Lotta että Valo tiesivät jo varhain nuorina aikuisina, että heitä ei ole luotu monogaamiseen suhteeseen.– Olen pienestä saakka inhonnut ihmisten laittamista johonkin tiettyyn arvojärjestykseen, Lotta sanoo.Kun Lotta päätyi alle kaksikymppisenä parisuhteeseen, kumppani oli samaa mieltä siitä, että suhde saa olla avoin.Valo puolestaan alkoi tutkia erilaisia suhdemuotoja kun hän kiinnostui psykologiasta ja seksuaalikäyttäytymisestä.– Ihmettelin, miksi ihmiset menevät monogaamiseen suhteeseen ja silti pettäminen on niin tavallista. En halunnut tätä omalta suhteeltani.Tyypillinen harhaluulo on se, että polyamoriassakin on kyse jonkinlaisesta pettämisestä. Näin ei ole, vaan polyamoria perustuu kumppaneiden keskinäiseen sopimukseen.Monisuhteisuuteen liittyy muitakin perusteettomia ennakkoluuloja. Jotkut saattavat esimerkiksi ajatella, että polyamoria kertoo kyvyttömyydestä solmia hyviä ihmissuhteita.– Kai tuomitsijoita on ollut, mutta muiden mielipiteet eivät jaksa kovinkaan paljon kiinnostaa. Olen aina kertonut suorasukaisesti, että tämä on minun elämääni. Piste, Valo sanoo.Jokaisella on oikeus valita oma suhdemuotonsa.Lotta kertoo onnistuneensa ympäröimään itsensä ihmisillä, jotka elävät itsekin polysuhteissa.– Perhekin on ihan cool. Kerroin juuri viikonloppuna äidille puhelimessa, että tällainen haastattelu on tulossa ja hän sanoi että ok, Lotta sanoo.Ajat taitavat olla muuttumassa. Etenkin nuoremmat suhtautuvat polyamoriaan suuria ikäluokkia avoimemmin.Verrataanpa polyamoriaa ystävyyssuhteisiin. On tavallista, että niitä on ihmisellä useampia. Yhden kaverin kanssa voi mennä melomaan ja toisen kanssa kiipeilemään, mutta se ei silti tarkoita sitä, että toisesta ystävästä pitäisi toista enemmän.– On hölmöä ajatella, että eri tarpeita täyttäviä ystäviä saa olla useita, mutta kumppaneita ei, Valo sanoo.Polyamoria suo sekä läheisyyttä että vapautta ja itsenäisyyttä.– Ajatus siitä, että puolisoiden oletetaan täydentävän toisiaan monogaamisessa suhteessa tuntuu ahdistavalta. Ihmiset tarvitsevat eri asioita eri aikoihin. On turvallisempi ja helpompi ajatus, että minun ei tarvitse tarjota jollekin toiselle kaikkea eikä toisen tarvitse tarjota minulle kaikkea, Lotta sanoo.