Kirsi Hytösen kolumni: Oletko maksanut seksistä? Minä olen – parikymppinen poika tarjosi palveluksiaan juuri oikealla hetkellä

Nainen, oletko maksanut seksistä? Minä olen. Se tapahtui vuosia sitten, ennen kuin ymmärsin, ettei minun tarvitse.Parikymppinen komea ja siistin näköinen suomalainen poika tuli tarjoamaan palveluksiaan juuri oikealla hetkellä. Tapailimme muutamia kertoja, hotelleissa ja joskus minun luonani.Kalliiksihan se kävi. Poika oli nimittäin oppinut jostain ikään perustuvan hinnoittelun ja minä olin jo päälle viisikymppinen. Seteleitä en sentään halunnut sängyn reunalle latoa, joten makselin sen sijaan hänen laskujaan.Jossain vaiheessa hän sanoi, ettei halua enää maksua sellaisesta, mistä itsekin nauttii. Sanoisin, että siitä lauseesta todellakin kannatti maksaa, sillä rohkaistuin sen jälkeen hakemaan nuorta seuraa netistä ja muualtakin, ihan ilmaiseksi.Olen toisinaan kyllä maksellut miesten drinkkejä ja ravintolalaskuja. Jos mies tekee niin, se on normaalia. Jos nainen tarjoaa miehelle, siinä on jotain outoa ja hävettävää.Asia nyt vain on niin, että jos haluan kalliiseen baariin, johon seuralaisellani ei ole varaa, tarjoan hänelle mieluummin kuin jätän menemättä tai tyydyn halvempaan ja huonompaan. Eihän se nyt ole mukavaa juoda yksin skumppaa, jos toisella on varaa vain teehen. Jostain syystä olen nimittäin aina viehättynyt miehistä, joilla ei paksu lompakko taskussa pullota.Mutta takaisin maksulliseen seksiin. Siinä on paljonkin hyviä puolia, kuten selvät sävelet. Sitä saa mitä tilaa. Ei tarvitse arpoa aamuyöhön asti, että onnistuuko vai ei. Naisenhan ei tarvitse seksistä maksaa varmaan koskaan eikä missään iässä, jollei halua.Mutta jos minun pitäisi valita, pettäisikö kumppanini minua satunnaisen baarihoidon vai ammattilaisen kanssa, valitsisin ilman muuta jälkimmäisen.Ammattilainen luultavasti hoitaa homman paremmin, huolehtii turvallisuudesta, ei aiheuta ongelmia jälkikäteen eikä levittele juoruja kaupungilla. Ei myöskään ole suurempaa pelkoa ihastumisista tai rakastumisista kummankaan puolelta, toisin kuin ”oikeissa” ihmissuhteissa.En ymmärrä maksullisen seksin moralisointia. Ihmiskauppa ja muu alistetussa asemassa olevan henkilön hyväksikäyttö ja parittaminen vastoin hänen tahtoaan on tietysti asia erikseen ja ankarasti tuomittavaa.Mutta jos nyt jotenkin pystytään kuvittelemaan sellainen tilanne, jossa ammattilaisella, olipa mies tai nainen, on vapaa tahto ja halu toimia niissä hommissa, niin mikäpä siinä. Sitä kannattaa myydä, millä on kysyntää. Voisin myös kuvitella, että tasokkaamman seksipalvelun myyminen päihittää helpostikin rankimmat siivous- tai raksahommat ja tuottaa taatusti paremmin.Pianhan tämäkin työ poistuu historiaan, ainakin naisten osalta, kun seksinuket halpenevat ja oppivat paremmin puhumaan. Lehtitietojen mukaan nuket ovat bordelleissa jo eläviä naisia suositumpia. Kohta semmoinen kököttää jokaisella sinkkusohvalla.Ilmiö on parasta nähdä askelena kohti seksuaalista tasa-arvoa. Loppuu se naisten hyväksikäyttö. Japanissa onkin tasa-arvossa päästy jo niin pitkälle, ettei nuorilla ole enää seksiä ihmisten kesken juuri lainkaan.Kirsi Hytönen on Ilta-Sanomien kolumnisti. Hän on toimittaja ja pitää Luksusongelmia-nimistä blogia.