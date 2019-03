Seksi & Parisuhde

Naisten liikkuminen vähentyy uuden parisuhteen myötä, miehet jämähtävät sohvalle eron jälkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten eron jälkeinen oma aika käytetään?





Aktiivisuus lisääntyi ylimmässä sosiaaliluokassa

Ammattikin vaikuttaa