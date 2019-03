Seksi & Parisuhde

5 seksuaaliterapeutin tapaa säilyttää seksielämä vireänä pitkässä parisuhteessa

5 vinkkiä kipinän ylläpitämiseen

Arvottakaa seksi korkealle parisuhteessanne. Pitäkää päivittäin huolta fyysisestä läheisyydestä, kuten koskettelusta ja suukottelusta. Vaalikaa aitoa läsnäoloa. Keskustelkaa seksiasioista ja puhukaa omista toiveistanne. Kuunnelkaa toinen toistanne. Järjestäkää kahdenkeskistä sekä intiimiä että muuta aikaa toistenne kanssa. Tehkää säännöllisesti pieniä rakkaudentekoja toisillenne ja sitoutukaa panostamaan suhteeseen.