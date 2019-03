Seksi & Parisuhde

”Olen 26-vuotias mies enkä ole ikinä seurustellut – mieluummin olisin työtön ja vähävarainen kuin yksin”

Tuskailua deittimarkkinoilla

”Menkää oikeaan elämään”

– Olen 26-vuotias enkä ole seurustellut ikinä. Tiedän, että en ole ainoa, mutta eipä se lohduta, kommentoi nimimerkki Samoja ajatuksia tiistaina julkaistua juttuamme.Kerroimme keskustelusta, jossa on pohdittu sopivan kumppanin löytämistä sekä sitä, millaisiin suhteisiin ihmiset ovat ylipäätään halukkaita ryhtymään.– Olen töissä käyvä sosiaalinen ekstrovertti mies, Tinder löytyy, vaan en tunnu kenellekään naiselle kelpaavan. Yksin ollessani olen miettinyt paljon asioita. Mieluummin olisin työtön ja vähävarainen kuin yksin, nimimerkki Samoja ajatuksia jatkaa.Mies kertoo aiemmin julkaistun jutun kommenteissa olevansa kaveriporukassaan ainoa sinkku, joka haluaisi olla parisuhteessa.– Eipä ole hyvää miestä vastaan tullut, minkä takia olen ollut elämäni 23 vuotta sinkku ja tulen varmaan jatkossa olemaankin, kirjoittaa puolestaan nimimerkki Ikisinkku.Kunnon seuraa ei meinaa hänen mukaansa millään löytää, saati parisuhdetta.– Seksisuhteisiin kysellään, mutta eikö enää arvosteta kunnon parisuhdetta ennen seksiä? En polta, eivätkä baarit/ alkoholi ole ikinä kiinnostaneet, joten sieltäkään en kaltaistani seuraa löydä. Harmittaa, kun nuoret tai vaikka vähän vanhemmatkin miehet haluavat rellestää, rillutella ja läträtä.Tinder ja muut nettideittisovellukset vaikuttavat monen mielestä ihmissuhteisiin negatiivisesti. Viisikymppinen nainen kertoo seuranneensa sivusta 25-vuotiaan pojan ”tuskailua deittimarkkinoilla”.– Miesten pitäisi olla supersankareita, että naiset kelpuuttavat. Olen hänelle todennut, että en huolisi yhtäkään, joka itseään netissä kauppaa, hän kirjoittaa.Tinder-treffit luovat hänen mukaansa ensitapaamiseen hirveät paineet ja pettymys on taattu.– Tinderissä voit kuvailla itseäsi monilla laatusanoilla ja laittaa itsestäsi edustavan kuvan (selfieitä on napattu satoja). Kun lopulta tapaatte, et ollutkaan niin hyvän näköinen kuin kuvassa, pituutesikin valehtelit eikä hiuksesikaan olleet niin hyvännäköiset. Äänesi on ihan kamala eikä vaatteetkaan ole viimeisintä huutoa.Tutustukaa ihmisiin harrastuksissa, työelämässä ja yöelämässä, nainen kannustaa.– Ei sen kumppanin tarvitse olla täydellinen, kun et itsekään ole.Nimimerkki Mummeli60v on samoissa aatoksissa. Menkää tuonne oikeaan elämään etsimään kumppania, hän sanoo.– Ihmiseen pitää tutustua oikeasti ja pitkään. Luettelo piirteistä ja ulkonäöstä on ihan kamalinta mitä voi olla. Miten maailma on mennyt sellaiseksi että puolisoakin haetaan kuin kaupasta. Listataan toiveet ja vaatimukset. Parasta on tavata narikkajonossa, baarissa, uimahallissa, keilahallissa, yms. Nyt kumppanitkin haetaan jostain netistä epämääräisen toivomuslistan mukaan.Velhokokelaan sanoin ihmiset ovat siirtyneet perinteisestä kaveripiiristä nettisovellusten kasvottomaan karkkikauppaan.– Valinnanvaraa on niin paljon että a) kukaan ei ole tarpeeksi hyvä ja kiinnostava ja b) kenenkään kanssa ei tule tutustuneeksi luonnollista tietä, siis arkisen yhdessäolon kautta. Kynnys lähestyä tällaisia arjessa toistuvasti kohdattuja ihmisiä on nykynuorille todella korkea.