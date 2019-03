Seksi & Parisuhde

Näin löydät lempiasentosi – 5 seksuaaliterapeutin parasta vinkkiä

Olosuhdetekijät: esimerkiksi alustan kovuus, se, saako jostain tukea ja niin edes päin. Yksityiskohdat: joskus esimerkiksi parin asteen kulman muutoksella voi olla iso merkitys. Tämän vuoksi tyyny lantion alla voi muuttaa kokemuksen jostain asennosta. Tästä syystä on hyvä tunnustella, miten oman ja/tai kumppanin asennon hienosäätäminen vaikuttaa siihen, miltä tuntuu. Oma anatomia: olemme sukuelimiltämme kaikki yksilöllisiä – se pätee myös niihin kohtiin, joita ei silmällä näe. Kumppanin anatomia: kuten yllä todetaan, olemme kaikki yksilöitä. Tästä syystä asento, joka ei tuntunut toimivan edellisen kumppanin kanssa, voi uuden kumppanin kanssa ollakin lemppari – ja toisin päin. Kiihottuneisuuden aste: asento, jossa ei ole kivaa, kun ei ole hyvin kiihottuneessa tilassa, voi tuntua mieleiseltä, kun on niin sanotusti enemmän kuin valmis Mielentila: esimerkiksi hetkenä, jona on epävarma olo, jotkut asennot voivat tuntua epämiellyttäviltä. Sama voi päteä elämänvaiheeseen. Ihminen joka saa seksuaalista itseluottamusta iän myötä, saattaa nelikymppisenä pitää eri asennoista kuin parikymppisenä.

Turhaudun yleensä, kun luen esimerkiksi listauksia ihmisten lempiseksiasennoista.On sinänsä hyvä, että ihmisiä inspiroidaan miettimään, mistä he oikein tykkäävät tai että mitä he haluaisivat kokeilla. Kuitenkin olen melko varma siitä, etteivät monetkaan asennot tule kovin isona yllätyksenä aikuiselle ihmiselle, joka on saanut elää edes jotakuinkin seksuaalimyönteisessä ilmapiirissä.Perusasentoja on melko rajattu määrä, ellei sitten halua heittäytyä kokeilemaan akrobaattisempia versioita. Ne voivat toki tuoda sisältöä ja vaihtelua seksiin. Voi kuitenkin olla, että keskivertoihmisen taidoilla ja/tai kunnolla fokus saattaa siirtyä varsinaisesti nautinnosta ja yhteyden kokemisesta itse suoritukseen, kun ollaan jossain fyysisesti kovin vaativassa asennossa.Pahimmillaan toitotus siitä, että jokin asento on ”kaikkien miesten/naisten suosikki”, takaa ”varman nautinnon” tai ”auttaa kestämään pidempään” tuottaa ihmisille paineita – moni voi miettiä salaa, mikä itsessä on, kun asento, joka on kuulemma jokaisen lemppari, tuntuu itsestä tylsältä tai siinä vaikka tulee kipuja.Seksiasennoista puhuttaessa (oli kyse sitten kumppanin kanssa keskustelusta tai seksiä käsittelevistä lehtijutuista) unohtuu usein muutama maalaisjärkinen seikka, jotka kuitenkin voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, millaista jossain asennossa on.Näistä syistä asennolle, joka nyt kutkuttaa, mutta on joskus tuntunut toimimattomalta, kannattaa antaa niin halutessaan uusi mahdollisuus.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.