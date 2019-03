27-vuotias mies avautuu – kiltti mies ei saa naista: ”Taas joudun tyytymään kaljatölkin kylmään suudelmaan perjantai-iltana”

Seksi & Parisuhde

27-vuotias mies avautuu – kiltti mies ei saa naista: ”Taas joudun tyytymään kaljatölkin kylmään suudelmaan per

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Karkkikaupassa riitti kysyntää”

”Seksisuhteissa naiset vievät”