Leidi Kujanpää ilmoitti miehelleen, ettei pysty enää yksiavioiseen suhteeseen – nykyään hänellä on neljä poikaystävää ja kaksi tyttöystävää

Seksi & Parisuhde

Leidi Kujanpää ilmoitti miehelleen, ettei pysty enää yksiavioiseen suhteeseen – nykyään hänellä on neljä poika

Polypallossa oleminen tuntuu kuin olisi isossa perheessä. Olen kokenut ehkä pientä mustasukkaisuutta tilanteissa, joissa en ole päässyt mukaan joihinkin rientoihin, mutta ne olot ovat menneet pian ohi, kun tajuan etten menetä Leidiä. Uskon että muutaman vuoden päästä pallomme voi olla vielä isompi.–Leidin primääri-kumppani Mikko

Neljä poikaystävää ja kaksi tyttöystävää

Suku ei ole ottanut asiaa kovin hyvin vastaan. Oikeastaan kukaan ei usko, että mä olen polyamorinen. Keskimäärin kuulen suvusta sitä, että polyamoria on "kaikkimullehetinyt"-ajattelua ja itsekästä toimintaa. Mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Me ollaan iso perhe, jossa jaetaan kaikki, tunteista tavaroihin. –Petra, yksi Leidi Kujanpään kumppaneista (nimi muutettu)





Yhteisiä ”halibileitä”





”Sen jälkeen fyysiset rajat tulevat jo vastaan”

Polyamoria isossa polypallossa ei tunnu sen erityisemmältä kuin muutkaan suhteet. En ole huomannut suhteessa mustasukkaisuuksia. Isompia ongelmia ei ole vielä tullut vastaan ja kommunikaatio toimii.–Juha, yksi Leidi Kujanpään kumppaneista (nimi muutettu)