Anni, 36, myi Facebookissa käyttämättömiä alushousuja – viestiboksi täyttyi hetkessä kymmenistä yllättävistä kysymyksistä: ”Mikä ihmisiä vaivaa?”

Seksi & Parisuhde

Anni, 36, myi Facebookissa käyttämättömiä alushousuja – viestiboksi täyttyi hetkessä kymmenistä yllättävistä k

Viestiboksiin pamahti yllätys





Viestit tuntuivat pahalta: ”Minun yksityisyyttäni on loukattu”

Facebookin kirpputorit ovat suosittuja paikkoja myydä käytettyjä ja heräteostoksiksi osoittautuneita vaatteita ja tavaroita.Myös 36-vuotias Anni (nimi muutettu) on innostunut netin kirpputoreista. Tällä viikolla hän lisäsi useita myynti-ilmoituksia suositun Facebook-kirpputorin ilmoitusosioon. Käytettyjen vaatteiden joukossa oli myös kolme kappaletta naisten uusia alushousuja.Anni kirjoitti alushousujen myynti-ilmoituksen yhteyteen, että pikkuhousut ovat täysin uusia ja käyttämättömiä.– Alushousut ostin kiinalaisesta nettikaupasta. Otin isomman koon siinä toivossa, että mahtuisivat päälle. Mutta näin heti kun otin ne paketista, että ovat liian pienet. Siksi siis jäivät käyttämättä, Anni kertoo.Kauppa näytti lähtevän hyvin käyntiin, sillä Annin viestiboksiin tuli nopeasti parikymmentä viestiä.Viestejä läpikäydessä ne paljastuivat kuitenkin sisällöltään hämmentäviksi. Annia lähestyneet henkilöt eivät olleet kiinnostuneita uusista alushousuista, vaan kyselivät käytettyjä pikkuhousuja.Annin mukaan viestejä tuli enimmäkseen ulkomaalaisilta miehiltä, mutta myös suomalaiset miehet olivat halukkaita alusvaatekauppaan. Myös muutama nainen kyseli käytettyjen alushousujen perään.– Onks käytettyjä, eräs suomalainen mies kyseli lisäten silmää vinkkaavan emojin viestin perään.– String-mallisia vai? Myytkö mulle käytetyt, ei pestyt? Annin IS:lle näyttämä viesti jatkuu.Anni ei ilahtunut miesten viesteistä.– Mikä ihmisiä vaivaa?Anni pitää viestejä osin loukkaavina.– Jollain tasolla tuntui, että minun yksityisyyttäni on loukattu, koska olenhan kuitenkin Facebookissa oikealla nimellä ja kuvalla. Siellä kuitenkin näkyy myös minun tietojani ulkopuolisillekin. Mikäli haluaisin käytettyjä myydä, niin myisin niitä kyllä anonyymisti jollain sivulla. Ahdistaa ajatus, että ostaja tietäisi kuka olen.– Mutta kyllähän useimmat tuollaisista yhteydenotoista voi ottaa melko huumorilla ja jättää vain vastaamatta, Anni jatkaa.Annilla on vastaava kokemus myös viime syksyltä, jolloin hän myi niin ikään käyttämättömiä alusvaatteita.– Sen sijaan kyseltiin käytettyjä. Yksi mies olisi halunnut ostaa niitä itselleen käytettäväksi, kun ei kehdannut käydä kaupasta ostamasta itse, koska oli aikaisemmin saanut halveksivaa asiakaspalvelua osakseen.Aikaisemman kokemuksensa vuoksi hän osasi odottaa myös ei-toivottuja viestejä.– Mutta eihän se ikinä kivaa ole!Tällä kertaa uusien alushousujen myynti sai kuitenkin toivotun lopputuloksen. Anni sai myytyä uudet alushousut asialliselta vaikuttaneelle naiselle.