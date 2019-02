Seksi & Parisuhde

Kirsi Hytösen kolumni: Suomi on täynnä edustusmiehiä, joiden tehtävä on tehdä muut naiset kateellisiksi

Naiset piiskaavat miehiään suorittamaan milloin mitäkin, jota he itse pätisivät viiteryhmänsä silmissä. Raahaavat pitkäveteisiin kulttuuritapahtumiin, juhliin seisoskelemaan viinilasi kourassa ja pakottavat kaiken kukkuraksi pukeutumaan pastellinvärisiin kukkapaitoihin.Trendikkäin mies on tänä vuonna vegaani feministi! Myös sporttinen atleetti käy! Jos sinulla ei ole kumpaakaan, olet naisena puutteellinen.Naisella nimittäin kuuluu olla mies. Miehen kuuluu olla sellainen, jolla voi kerätä kateuspisteitä muilta naisilta. Nainen arvelee, että hänen sosiaalinen statuksensa määräytyy miehen mukaan. Näin saattoi ollakin vielä sata vuotta sitten. Silloin arvon määräsivät miesten keskeiset hierarkiat ja palkkapussi. Nyt miehen arvo mitataan naisten kesken sillä, mitä muut naiset hänestä ajattelevat.Eikö olisi helpottavaa, ettei tarvitsisi miettiä, onko mies nyt varmasti sopiva edustamaan yhteistä yksikköänne nimeltä pariskunta?On paljon miehiä, jotka eivät ikinä kelpaa naiselle sellaisina kuin ovat ja saavat vain nalkutusta ja vaatimuksia palkinnoksi. Eivät osaa pukeutua, eivät käyttäytyä, eivät tilata oikeanlaista ruokaa ja aiheuttavat muutenkin ärtymystä pelkällä olemassaolollaan.Sydäntä kääntävät nämä miehet, joita kumppani ojentaa joka käänteessä. Virheille nauretaan alentuvasti, etenkin jos paikalla on muita naisia. No tuo meidän Joonas nyt on tuollainen, heheh. Siihen voivat sitten toiset yhtyä, että ”ihan sama homma meilläkin”. Jos naisista puhuttaisiin samalla tavoin, olisi välittömästi metoot piipussa ja someraivo huipussaan.Missä vähintään kolme naista kokoontuu, puhe kääntyy miesten virheisiin ja outoihin tapoihin.Ennen julkaistiin ihan vakavissaan ohjeita siitä, miten kotirouva voi tehdä miehensä elämän mukavaksi. Tuoda tohvelit jo ovelle vastaan, kaataa juomaa lasiin, tarjoilla hymysuin valmistamansa aterian ja niin edelleen. Tämä vaikuttaa nyt jopa absurdilta, sillä Facebook vilisee ohjeita, miten naista parhaiten miellytetään. Kehutaan, ostetaan lahjoja ja kukkia, muistetaan hääpäivät, kokkaillaan yhdessä ja jaetaan kotityöt. Seksissä mennään naisen ehdoilla, tietenkin.Naisen pitää saada tuntea olonsa kuningattareksi, joka ilta ja aamu, vaikkei olisikaan ihan täydessä tällingissä. Ei tarvitse miellyttää miestä, ei meikata eikä pukeutua kauniisti kotona. Riittää, että on cool muiden naisten silmissä.Ihan fine tietty, mutta miksi sitä epätäydellistä miestä edelleen tarvitaan imagoa pilaamaan?Miesten suoritukset työssä ja harrastuksissa ovat turhanaikaisia verrattuna naisen odotuksiin ja toiveisiin. Työ on pelkkä haitta, joka estää miehen täysipainoista läsnäoloa naisen elämässä. Se taas tarkoittaa loputonta keskustelua suhteen vaiheesta, ongelmista ja tulevaisuudesta.Mies pilaa hyvän sisustuksen pelkästään astumalla huoneeseen. Paitsi vaatteet, myös miehen kaverit ovat vääränlaisia. Vaihtoon vaan kaikki.Ja kun mies on vuosien työn jälkeen vihdoin hyvin koulutettu, se alkaa vaikuttaa jotenkin tylsältä. Mikähän siinä oikein mahtaa olla?Kirsi Hytönen on toimittaja ja pitää Luksusongelmia-nimistä blogia.