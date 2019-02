Seksi & Parisuhde

Haluaisitko haluta enemmän? Kokeile tätä seksuaaliterapeutin neuvoa

Jos minun pitäisi suositella vain yhtä seksuaalista halua lisäävää esileikkivinkkiä, se olisi tämä: puhukaa.En tarkoita mitä vain arkista jutustelua, pehmoisten ja hellien puhumista, seksikeskustelua isolla ässällä, kuulumisten tai mielipiteiden vaihtoa, niin tärkeitä ja antoisia kuin nuo puhumisen muodot ovatkin.Sen sijaan tarkoitan syvällistä, läsnäolevaa keskustelua. Olen nimittäin vastaanottotyössäni kuullut lukemattomia kertoja, kuinka vähemmän seksiä haluava osapuoli on – tavallisesti myös omaksi yllätyksekseen – tuntenut voimakasta halua sen jälkeen, kun pari on keskustellut rehellisesti ja avoimesti, toisiaan aidosti kunnioittaen ja kuunnellen, yleensä vielä jostain vaikeasta aiheesta.Hämmentävän usein kyseisellä keskustelulla on ollut vähän tekemistä itse seksin kanssa. Sen sijaan ollaan voitu puhua haastavista teemoista: peloista, epävarmuuksista, ahdistuksesta, kipukohdista, häpeästä...Sen vuoksi kehotan myös omasta mielestään paljon avoimesti puhuvia pareja pohtimaan, voisivatko he puhua enemmän tällä tasolla.Yksi taianomaisista tekijöistä on tunnelma, jossa tällaiset keskustelut käydään – osapuolet kokevat mitä todennäköisimmin syvää tunneyhteyttä keskenään, mikä ruokkii tehokkaasti kokemusta turvallisuudesta ja luottamuksesta. Se taas saa usein ihmiset rohkaistumaan ja heittäytymään.Jos kumppanille uskaltaa kertoa, mitä syvällä sisimmässään kokee ja mitä oikein tuntee ja ajattelee, hänen kanssaan uskaltaa todennäköisesti myös niin sanotusti antaa vain mennä. Rennossa, luottavaisessa ilmapiirissä myös kummallekin mieleiset seksitavat ja asennot tuntuvat usein löytyvän luontevasti.Niinikään se, että kokee tulevansa kohdatuksi ja saa avautua ilman pelkoa arvostelluksi tulemisesta, on yleensä hyvin rentouttavaa. Sama pätee myös itkemiseen ja siihen, että ollaan saatettu jutella pitkäänkin sylikkäin, käsi kädessä tai muuten vain rauhassa ja lähekkäin.Stressi vähentää monen seksuaalista halua ja kaikki, mikä lievittää stressin kokemista, voi vaikuttaa myönteisellä tavalla seksuaaliseen haluunkin.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.