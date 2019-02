Mira kyllästyi leipäjonoon ja tukiin: löysi itselleen kalliita lahjoja ostelevia sugar daddyja – tienestit jopa 2 000 euroa viikossa

Seksi & Parisuhde

Mira kyllästyi leipäjonoon ja tukiin: löysi itselleen kalliita lahjoja ostelevia sugar daddyja – tienestit jop

24-vuotias(nimi muutettu) haki pitkään töitä. Tampereella asuva nuori nainen lähetti työhakemuksia muun muassa kaupan kassatyön, mutta vaikka ansioluettelo oli laaja, ei työnhaku tuottanut tulosta.– Kyllästyin leipäjonon vanhoihin pakasteruokiin, Kelan tukiin ja siihen, että laskujen jälkeen tilillä oli 50 euroa.Työttömyyteen kyllästynyt Mira päätyi tarjoamaan seksipalveluita motiivinaan vain yksi asia.Raha.Miran yli kolme vuotta kestänyt ura seksityön parissa lähti käyntiin nopeasti.Puolen vuoden jälkeen eräs asiakas kysyi, kiinnostaisiko Miraa sugar daddy -suhteet, eli sokerideittailu. Mira oli kiinnostunut.Sokerideittailulla tarkoitetaan sitä, että varakas vanhempi henkilö antaa nuorelle rahaa tai lahjoja, joihin muuten ei olisi varaa. Sokerideittailuun liittyy useimmiten seksi. Näin myös Miran kohdalla.Mira kertoo sugar daddyjensä olleen aina huomaavaisia ja komeita, noin 30–40-vuotiaita miehiä.– He ovat olleet ihan normaaleja, työssä käyviä miehiä. Ehkä perheellisiä, ehkä naimisissa. Jotkut kertovat avoimesti ammattinsa. Minulla on ollut opettajia, taksikuskeja ja yhtiöiden toimitusjohtajia.Lista Miran miehiltä saamista lahjoista on pitkä.– He toivat useasti suklaata, viinejä, alusvaatteita, lahjakortteja, kukkia, vaatteita, kenkiä, laukkuja ja koruja...– Yhdessä vaiheessa laitoin koko ajan kynsiä ja ripsiä, koska ne maksettiinkin minulle. Miksi en? Kävin kerran viikossa kasvohoidossa. Piti vaan pyytää rahaa ja arvioida hoitojen kulut.Mira muistelee erityisellä lämmöllä sugar daddyjään Ruotsista ja Saksasta. Ulkomaalaisten sugar daddyjen kanssa suhde muistutti jokseenkin enemmän tavallista parisuhdetta.Suhteisiin kuului ravintolaillallisia, taidenäyttelyitä, kylpyläreissuja, elokuvissa ja teatterissa käymistä. Miehet maksoivat Miran matkat luokseen ulkomaille.Mira kertoo odottavansa, että ulkomaalaisten sugar daddyjen rahakas toiminta rantautuu kunnolla Suomeen.– Ulkomailla on paljon isompaa tämä homma ja siellä liikkuu isommat rahat.Miran deittailemat ulkomaalaiset miehet avasivat lompakkojensa nyörejä avokätisesti. Miran mukaan miehet maksoivat hänelle käteisenä jopa 1 500–2 000 euroa per viikko.– En edes tiedä, paljonko rahaa kului sugar daddyjen aikana. Shoppailin kaikkea tyhmää ja kävin syömässä ravintoloissa aamupalasta iltapalaan. Enää en syö kauheasti ulkona, sillä tiedän suunnilleen jokaisen tamperelaisen ravintolan listat ulkoa.Nyt sokerideittailu on Miran osalta menneisyyttä, sillä nuori nainen löysi viime kesänä vierelleen poikaystävän.Mira on ollut taustastaan rehellinen, vaikka se olikin miehelle ensi alkuun shokki. Myöhemmin mies on hyväksynyt Miran entisen elämän.Sugar daddy -suhteiden aikana Mira oli aina sinkku, sillä aikaa ei olisi edes riittänyt seurustelusuhteelle. Mira kuvailee sugar daddyille juttelun olleen täysipäiväistä työtä.Jälkikäteen ajateltuna Mira kokee sugar daddy -suhteet myös opettavaisina. Mira kertoo saaneensa suhteista kohotusta itsetunnolleen.Lisäksi hän oppi miehistä piirteitä, joita hän halusi löytää myös seurustelukumppanistaan.Mira on kertonut kokemuksistaan avoimesti netin keskustelupalstoilla.– Tiedän, että tämä ala houkuttaa ja paljon. Moni lähtee helposti touhuun ja sitten katuu, koska ei nauttinut siitä, mitä tekee. Hän saattaa oikeasti tuhota itsensä, Mira varoittaa.Mira koki järjestelyn kuitenkin itselleen sopivaksi.– Oli todellakin win-win-tilanne saada rahaa ja hyvää seksiä, koska jos en oli tarjonnut seksiä rahasta, niin joku random kolli olisi lähtenyt mukaan baarista tai Tinderistä.Miran kokemuksen mukaan ei ole ollenkaan erikoista, että sugar daddyksi itsensä esittelevä mies ottaa sosiaalisessa mediassa yhteyttä ja tarjoaa suhdetta.– Seksityötä tai sokerisuhteita on paljon helpompi löytää kuin oikeaa työtä. Tämä oli ehkä minulle isoin shokki. On eri asia, miten sitten siellä pärjää, tai tärppääkö paljon maksavia ja hemmottelevia suger daddyjä kohdalle.