Seksi & Parisuhde

Anna ystävänpäivälahja itsellesi – Elina Tanskanen antaa erittäin hyvän vinkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oli suhdestatus sitten mikä tahansa, ystävänpäivä on erinomainen hetki tarkastella suhdetta omaan itseen. Kaikissa ihmissuhteissa, olivat ne sitten romanttisia suhteita, ystävyys-, työ- tai perhesuhteita, on tärkeä olla tietoinen siitä, missä itse menee. Tätä voi konkretisoida hyvin rajojen käsitteellä.Jokaisella meillä on rajamme, mutta voi olla, ettei niistä ole itsellä juurikaan hajua. Moni kokee rajoista puhumisen jotenkin kielteiseksi, ikään kuin se automaattisesti tarkoittaisi rajoittamista, kieltämistä tai ein sanomista.Tapaan luvata, että omien rajojen selkeyttäminen tuo usein paljon hyvää suhteisiin. Jos ei tiedä, mille kaikelle sanoo ei, ei voi aidosti sanoa kylläkään. Se, ettei ole kartalla omien rajojen suhteen, voi tuottaa kaikenlaisia ongelmia. Voi esimerkiksi käyttäytyä rajattomasti eli rikkoa omia sekä muiden rajoja.Tai sitten voi potea epämääräistä pahaa oloa, kun huomaa miellyttämishalunsa takia päätyneensä tekemään jotain, mikä ei tunnukaan hyvältä, vaikkei osaa tarkalleen sanoa, mikä mättää. Toinen ääripää on se, että rajat ovat niin tiukat, ettei omassa toiminnassa ole joustavuutta ja voi olla vaikea kokea aitoa läheisyyttä muihin.Ensimmäinen askel rajojen kanssa työskentelyssä on tulla tietoiseksi ylipäätään omista rajoistaan, siitä, missä ne suunnilleen mahtavat tällä hetkellä mennä ja missä määrin ne palvelevat omaa hyvinvointia. Voit pohtia esimerkiksi, millä elämän osa-alueilla sinun kannattaisi asettaa rajoja, löyhentää tai tiukentaa niitä? Entä miten tällä hetkellä asetat rajoja, olisiko sinun hyvä opetella uusia tapoja?Toinen askel on alkaa viestiä paremmin omista rajoista muille. Jokaisella on oikeus omanlaisiinsa rajoihin. On olennaisen tärkeää, että kaikkien osapuolten rajoja kunnioitetaan, vaikka ne poikkeaisivat omista: voi olla, että itselle on tärkeää, että on tiukka jossain asiassa, jonka suhteen joku toinen on taas hyvin löyhä ja toisin päin. Voit esimerkiksi pohtia sitä, millaisia kokemuksia sinulla on ollut eri ihmisten kanssa rajojen asettamisesta.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.