Seksi & Parisuhde

”Ensimmäisen kahvikupillisen hän tuo sänkyyn” – suomalaiset kertovat arkisista rakkaudenteoista

Seksuaaliterapeutti Elina Tanskasen vinkkejä

Kirjoita rakastetullesi rakkauskirje – voit halutessasi kirjoittaa sen käsin ja pistää postiin.

Pidä rakastettuasi kädestä.

Piilota rakastettusi tavaroihin tai autoon lappunen, jossa kerrot muutamalla sanalla rakkaudestasi häntä kohtaan.

Vie rakastettusi jonnekin, missä ette ole yhdessä käyneet – kohde voi olla mikä vain, vaikkapa taidenäyttely tai merenranta.

Anna rakastetullesi reilusti pusua pidempi suudelma ja/tai halaa häntä piiitkään.

